Nie si herecký typ, povedali jej. Gabika Dzuríková bojovala, aj keď nemala z čoho zaplatiť nájom

Má nezameniteľný hlas, kučeravé vlasy a temperament, ktorý by mohla rozdávať. Obľúbená slovenská herečka Gabika Dzuríková je hviezdou Slovenského národného divadla, no zvyšok Slovenska ju skôr pozná ako Majku z Ordinácie v ružovej záhrade, väzenkyňu Magorku zo seriálu Odsúdené a najmä ako mafiánsku nevestu Pipinu zo seriálu Mafstory. Pred veľkolepým úspechom však herečka, ktorá 18. marca oslavuje 51. narodeniny, prežila náročné časy, počas ktorých by si bez pomoci svojej mamy poradila len ťažko.

Na prijímačkách ju zotreli

V Košiciach sa narodili dvojvaječné dvojčatá – Alenka a Gabika. Jedna chcela byť baletkou a tá druhá už odmalička herečkou. „Už v materskej škole som hrala zlú čarodejnicu. V kostýme, ktorý mi ušila mama. A na prázdninách u babky sme celé leto hrali divadlo,“ spomínala pre Pravdu Gabika Dzuríková. V istom čase chcela byť aj učiteľkou alebo speváčkou, no to ju nakoniec opustilo.

S rodičmi chodila na činohru, balet aj na operu a doma mala podpiskarty od Sone Valentovej, Vladimíra Durdíka aj Božidary Turzonovovej. Povedala si, že herečkou bude raz aj ona. Na prijímačkách na košické konzervatórium jej však povedali, že nie je herecký typ.

Išla s malou dušičkou

Komisia jej nakoniec umenie úplne nesprotivila. Počas gymnázia chodila do dramatického krúžku a bola odhodlaná dostať sa na Vysokú školu múzických umení. „No na prijímačky na VŠMU som šla s malou dušičkou. Je hrozné, ako vedia niektorí ľudia v komisiách či porotách tých na druhej strane zotrieť namiesto toho, aby ich podporili a motivovali,“ uviedla pre Korzár Košičanka, ktorú nakoniec na školu prijali.

Už počas štúdia ju začali obsadzovať v Slovenskom národnom divadle, no po skončení školy bola nezamestnaná, pretože sa bála požiadať o angažmán. „Nebyť mojej maminy, tak by som si nemala z čoho zaplatiť podnájom. Mala som síce ponuky do Košíc, Prešova a Martina, ja som však cítila, že musím zostať v Bratislave,“ hovorila pre SME. Nakoniec ju zachránili slová od Martina Hubu.

Nikto o nej nevedel

