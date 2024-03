Nina žila dva mesiace v Severnej Kórei: Pri popravách ľudia nesmú plakať. Najslobodnejšie sú hviezdy

Jej knihy popisujú každodennú realitu v najizolovanejšej totalite na svete. Nina Špitálniková je českou koreanistkou, ktorá mala vďaka štúdiu v Severnej Kórei vzácnu príležitosť dva mesiace spoznávať najneslobodnejšiu krajinu a život obyčajných ľudí v nej. Ako jedna z mála na svete sa zúčastnila študijných pobytov na Kim Il-songovej univerzite za vlády oboch posledných vodcov, Kim Čong-ila a Kim Čong-una. „Naučila som sa nesúdiť, pozerať sa optikou ľudí, ktorí sa narodia v totalitnom režime. Morálka nie je vrodená, ale naučená,“ priznala teraz v relácii ČT24 Hyde Park Civilizace Nina a opísala každodennú realitu v tomto komunistickom režime.

Najslobodnejšie sú hviezdy na nebi

Na Severnej Kórei sú podľa nej najkrajšie hviezdy a nočná obloha. Nie pre zvláštnu atmosféru, ale jednoducho preto, že v krajine je obmedzené zásobovanie elektrinou, preto nedochádza k takému svetelnému znečisteniu. „Dvadsaťštyri hodín denne sú osvietené iba sochy vodcov,“ popísala Špitálniková, podľa ktorej sú hviezdy na nebi jednou z mála veci, ktoré sú v krajine naozaj krásne a slobodné. Život obyčajných ľudí je tam nalinkovaný už od narodenia.

„Namiesto klasických rozprávok sú severokórejským deťom rozprávané revolučné príbehy veľkých vodcov. Životopisy vodcov nesedia, ale Severokórejčania o tom nesmú premýšľať, pýtať sa ani polemizovať. To je zakázané,“ vysvetlila spisovateľka a koreanistka. Všetky informácie, ktoré ľudia dostávajú od Strany, musia byť prijímané ako absolútna pravda. „Nepripadá im to však čudné, veď nepoznajú nič iné. Nikto iný nie je taký geniálny ako dynastia Kimov, preto práve oni vedú Kórejskú ľudovodemokratickú republiku,“ pokračovala vo vysvetľovaní.

Hodiny sebakritky

Už aj malí žiaci podľa nej vedia, čo je správne a čo nie, kto je nepriateľ a sú cvičení, aby boli stále v strehu. „V rámci výtvarnej výchovy som napríklad často so študentmi kreslila mŕtvych Američanov, ktorých porazila Kórejská ľudová armáda,“ citovala Špitálníková v jednej svojej knihe severokórejskú profesorku, ktorá utiekla z krajiny. Tá Nine prezradila napríklad aj to, že každý druhý pondelok absolvujú všetci zamestnanci v krajine hodiny sebakritiky.

