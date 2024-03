Svoju kariéru by mohli zavesiť na klinec. Toto sú slávni ľudia, ktorí milujú šport a sú v ňom dobrí

Žiaria na filmovom plátne, na divadelných doskách či za mikrofónom. Mnohí by však pokojne mohli zavesiť svoju doterajšiu kariéru na klinec a uplatnili by sa aj v inom odvetví. K herectvu či spevu sa niektorí totiž dostali po tom, čo boli úspešní práve v športe. Toto sú slávne tváre, ktoré by sa nestratili ani v športe.

5. Dave Bautista

Americký herec, ktorého poznáme z filmov ako Strážcovia galaxie či Duna, je tiež profesionálnym kulturistom a bývalým wrestlerom. Tento šport na najvyššej úrovni praktizoval do roku 2006 a môže sa pochváliť mnohými titulmi, ktoré počas svojej bohatej kariéry nazbieral. V súčasnosti sa naplno venuje hereckému povolaniu, no wrestling bude mať v jeho srdci navždy pevné miesto.

4. Adam Ďurica

Bývalý superstarista a dnes úspešný spevák sa už vyše jedenásť rokov venuje stolnému tenisu a dokonca v ňom získal už aj nejaké trofeje. Je to pre neho šport číslo jeden. „Hrával som na mnohých turnajoch, dokonca som nejaké aj organizoval. Podľa mňa to je lepšie ako fitko a pingpong pomáha k lepšej kondičke. Keď prišli deti, nemal som naň už toľko času, ale tým, ako rastú, sa k nemu zase vraciam a jedného dňa chcem byť v ňom naozaj dobrý a naučiť ho aj svojich chalanov,“ uviedol pre Nový Čas Víkend.

3. Dwayne Johnson

Aj Bautistov kolega z brandže, americko-kanadský herec Dwayne „The Rock“ Johnson, sa stále udržiava v kondícii a je to poriadny kus chlapa s kopou svalov. Aj on kedysi prepadol milovanému wrestlingu a bol v ňom mimoriadne úspešný a obľúbený.

„Okolo tohto športu je skvelá komunita. Väčšina ľudí si myslí, že sú to len drsní chlapi a ženy, ktoré sa o nič iné nezaujímajú. V skutočnosti tomu tak nie je,“ povedal v jednom z rozhovorov. Herectvo vyskúšal v roku 1999 a odvtedy jeho hviezda rastie, no aktívny je stále aj ako wrestler.

