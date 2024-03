Ak by ju tam nemal, neprežil by. Kúsok prestrelenej látky sa stal symbolom lásky, ktorá trvala 60 rokov

„Je to práca, pri ktorej potíte krv,“ hovoril poručík George Braet. Tento americký študent ani chvíľu neváhal, keď ho povolali do Európy bojovať proti Hitlerovi. Išiel aj napriek tomu, že ho doma čakala snúbenica Evelyn, ktorú si plánoval zobrať za ženu. Môžu sa predsa vziať, keď sa to celé skončí, hovorili si mladí zaľúbenci, ktorí ale niekde v kútiku duše tušili, že George sa nemusí vrátiť živý. Statočnému pilotovi nakoniec zachránil život predmet, ktorý sa navždy stal symbolom ich lásky.

George a Evelyn. Foto: Reprofoto YouTube - CBS New York

Riskoval vlastný život

George narukoval do americkej armády v roku 1941 a do konca vojny absolvoval v Európe 53 misií. Mladý pilot lietal na ťažkom štvormotorovom bombardéri B-17, známom aj ako lietajúca pevnosť a jeho úlohou bolo denne zhadzovať tisícky ton bômb na nemecké priemyselné mestá. Pri každej misii hrozilo, že George príde o život.

Štvrtého februára 1944 sa zúčastnil na bombardovacej misii proti Nemcom, keď ho podľa armádnych zápisov napadlo 20 nepriateľských lietadiel. Pri súboji bolo lietadlo vážne poškodené a začala v ňom horieť munícia. „S úplným ignorovaním svojej osobnej bezpečnosti, bez ohľadu na silné teplo a vybuchujúcu muníciu, sa poručík Braet dostal k ohňu a uhasil ho,“ písali o hrdinstve mladého vojaka, ktorý vtedy riskoval vlastný život, aby dokončil misiu. Smrť si poňho ale prišla aj druhýkrát.

Kovový črep uviazol

V roku 1944 George a jeho kopilot podnikali silnú nepriateľskú paľbu nad Francúzskom, keď v jednom momente Nemci vystrelili zo špeciálneho kanónu, ktorým mierili na vzdušené ciele. Z dela vystrelili priamo na bombardér, ktorý pilotoval George a ten si myslel, že sú všetky jeho dni zrátané.

