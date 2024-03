Buďte v pozore, kliešte opäť útočia. Pred malými upírmi vás môže ochrániť týchto päť vecí

V prírode na vás číhajú mnohé nebezpečenstvá, no jedno z nich je naozaj nenápadné. Reč je o kliešťoch, ktorých sezóna sa už pomaly začala. Tieto malé stvorenia vyhľadávajú človeka a môžu naňho prenášať infekčné ochorenia, ako sú kliešťová encefalitída či lymská borelióza. Proti kliešťovej encefalitíde je možné dať sa zaočkovať, no existujú aj iné a dôležité veci, ktoré by ste na ochranu pred týmito malými upírmi mohli robiť.

Kedy bývajú kliešte najaktívnejšie?

Kliešť obyčajný sa po zime prebúdza vtedy, keď denná teplota dlhší čas dosahuje 7 až 8 stupňov Celzia. Na vegetácii sa to prejavuje kvitnutím vŕb a osík, objavia sa aj „bahniatka“. Svoje obete kliešť vyhľadáva najmä v čase rozmnožovania, teda párenia, obvykle v priebehu apríla až mája. To hovoríme o jarnej aktivite kliešťov.

Foto: Wikipedia Commons, André Karwath

S prevenciou proti kliešťovej encefalitíde sa však odporúča začať už teraz, keďže základné očkovanie sa skladá z troch dávok očkovacej látky. Už po dvoch dávkach je človek chránený. Tretia dávka sa podáva, aby potom ochrana vydržala dlhodobejšie. Posilňujúca dávka sa odporúča po troch rokoch od základného očkovania. „Vďaka očkovaniu aspoň dvoma dávkami v úvode roka budete počas jarnej aktivity kliešťov chránení. Tretiu dávku odporúčame v auguste, aby ste posilnili ochranu pred tzv. jesennou aktivitou kliešťov,” hovorí Júlia Adamčíková z Odboru surveillance infekčných ochorení Úradu verejného zdravotníctva SR.

Komu sa očkovanie odporúča

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde sa odporúča ľuďom, ktorí v rámci výkonu svojej práce môžu prísť do kontaktu s kliešťovou encefalitídou, ako sú napríklad zamestnanci v lesnom hospodárstve, zememerači, značkári turistických chodníkov, zamestnanci horských chát a lanoviek a podobne.

Článok pokračuje na ďalšej strane: