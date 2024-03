Roky sa starala o mamičku s alzheimerom. Nataša si vzala hypotéku, aby o svojej skúsenosti natočila film

Takmer tridsať rokov vytvárala dokumenty pre Českú televíziu. Jedného dňa sa rozhodla natočiť kinofilm. Producentka a scenáristka Nataša Slavíková priniesla na plátna snímku Tancuj Matylda, kde rozpráva príbeh vlastnej mamy trpiacej Alzheimerovou chorobou. Aby ho po siedmich rokoch dokončila, požiadala v banke o pôžičku. Vyplatilo sa. Film mal nielen prekvapujúcu návštevnosť v českých a slovenských kinách, ale bol nominovaný v siedmych kategóriách na Českého leva. Pre DOBRÉ NOVINY sa s ňou zhovárala Lucia Fričová.

V rozhovore sa dočítate: či sa oplatilo do filmu investovať financie z bytu po rodičoch,

prečo podľa nej neboli vo filmovom priemysle vítaní s otvorenou náručou,

aký by mal byť prvý krok človeka, ktorému práve diagnostikovali Alzheimerovu chorobu,

kedy sa dá s touto diagnózou fungovať viac-menej normálne,

či majú ľudia záujem o filmy s vážnou tematikou.

Prečo ste sa rozhodli natočiť film Tancuj Matylda?

Moja maminka ochorela na Alzheimerovu chorobu a mala veľmi zlú skúsenosť s ústavnou starostlivosťou. Starali sme sa preto o ňu doma. Prvých päť rokov môj otec, ktorý bol sám chorý a potom dva roky ja so synmi. Mala som tak možnosť veľmi zblízka poznať toto ochorenie. Čo na mňa najviac zapôsobilo, bolo to, čo sa odohrávalo v našej rodine. Dokázali sme sa spojiť a starostlivosť o maminu si podeliť. Tieto dve nové skúsenosti boli dôvodom pre natočenie filmu Tancuj Matylda.

Ste producentka a spoluscenáristka filmu. Váš manžel sa podieľal tiež na scenári a chopil sa aj réžie. Aké bolo zháňať peniaze na celovečerný kinofilm s témou Alzheimerovej choroby v českom a slovenskom prostredí?

Bolo to veľmi ťažké. Musím ale povedať, že štátne fondy aj televízie, ako z českej tak i slovenskej strany, k nášmu scenáru boli veľmi ústretové a podporovali nás, aby sme túto tému filmovo spracovali. Hneď na začiatku sme získali podporu Státního fondu kinematografie, následne i Českej televízie, neskôr Slovenského audiovizuálneho fondu a slovenskej RTVS. Podporil nás i distribútor Bontonfilm.

Od začiatku so mnou spolupracoval aj slovenský koproducent Virusfilm Zuzy Piussi a Víta Janečka. Zo súkromného sektoru sa nám ale potrebné financie nedarilo zohnať. Ja som mala silnú potrebu túto tému zdieľať s divákmi. Vzala som si úver od banky a vložila do filmu financie z bytu po rodičoch. Bol to trošku bláznivý a dosť riskantný nápad. Podpora zo súkromného zdroja prišla až potom, čo sme film dokončili a mohli ho predstaviť spoločnostiam, s ktorými sme jednali.

Producentka Slavíková s kolegami. Foto: Archív N.Š.

Film bol nominovaný na Českého leva v siedmych kategóriách. Čo to pre vás znamená?

Tie nominácie sú pre mňa významné ocenenia. O to viac, že sme predtým pôsobili s manželom, scenáristom a režisérom, prevažne v televíznej brandži. Vo svete filmového priemyslu tak nie ste vítaní s otvorenou náručou, ale skôr ako outsideri, ktorí prichádzajú so sfilmovanou osobnou skúsenosťou o nepríjemnej chorobe. Myslím si ale, že sme väčšinu skeptikov dokázali presvedčiť a získať si u nich kredit.

Čo ste sa vďaka maminej chorobe dozvedeli o tomto degeneratívnom ochorení mozgu?

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: