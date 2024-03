Na šťastie majú nečakaný recept. Anna a Juraj sú manželmi už 70 rokov, brali sa vraj mladí a hlúpi

Do oka si padli na ceste autobusom.

„Myslím si, že na mňa od začiatku brala. Mne sa na nej od začiatku páčili nohy,“ zasmial sa pán Juraj pri spomienke na prvé stretnutie so svojou milovanou Annou pre portál EastMag. Bolo to vraj náhodne v autobuse, a hoci netušili, či sa ešte niekedy uvidia, po dvoch mesiacoch sa v ňom stretli opäť a po šiestich už uvažovali, či im to spolu bude fungovať a kde budú bývať. Manželia Vargovci spoločne prežili 70 rokov a ich recept na šťastné manželstvo môže byť inšpiráciou pre mnohých, ktorí stratili vieru v lásku na celý život.

„Brali sme sa ako tínedžeri. On mal 19 a ja 18. Veľmi sa mi páčil,“ zhodnotila pre telKE Anna, ktorá budúci rok oslávi 90. narodeniny. So svadbou v roku 1953 pritom súhlasila po pomerne krátkej známosti. „Takí mladí a hlúpi sme boli," smeje sa rodáčka z Veľkej Idy, ktorá si po svadbe Juraja priviedla do rodičovského domu, kde žili aj s jej siedmimi súrodencami.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=3640752576164447

Recept na šťastné manželstvo

Hoci sa pani Anna smeje, že spoločné nemajú vôbec nič, vždy si boli oporou a s láskou sa vždy jeden o druhého starali. „Ja si najviac vážim, že mi pripravuje raňajky, obed, večeru. Na jedničku, susedia mi závidia,“ hovorí s úsmevom pán Juraj, ktorého vraj žena trošku rozmaznáva, najmä mäskom a klobáskami.

Dnes majú tri deti, šesť vnúčat a šesť pravnúčat. Hádky sú u nich zriedkavé a ak aj náhodou dôjde k nejakej škriepke, o päť minút je vraj zažehnaná. Receptom na šťastné manželstvo je podľa nich žolík, ktorého si spoločne zahrajú každý večer.

Ich lásku ocenili

