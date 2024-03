Smradľaví Cigáni, kričali po nich ženy vo vlaku. Za deti z výletu sa teraz postavili tisíce Slovákov

Mali by si radšej robotu hľadať a nie je sa vo vlaku vyvážať a po výletoch chodiť​, hovorili ženy vo vlaku.

Pre rómske deti z neziskovej organizácie Cesta von to mal byť krásny deň – išli vlakom na výlet do Popradu a navštívili kníhkupectvo, kde si mohli prečítať literatúru, ku ktorej ako deti z chudobného prostredia, nemajú doma prístup. Nikto netušil, že ich deň skončí nepríjemným incidentom vo vlaku, na ktorý mnohé deti tak skoro nezabudnú. Vo vlaku sa rómskych detí takmer nikto nezastal, no na sociálnych sieťach sa teraz zdvihla obrovská vlna podpory.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/cestavon.sk/posts/pfbid02QFCYPjn1Nmz41CtbLQYuE88AA9Hz1PSw3CrdBoktxPiYCKYLP9V6ALDUZRr6iyFl

Nadávky vo vlaku

„Tento status sa možno nebude čítať príjemne, ale žiaľ, aj toto je realita, s ktorou sa deti a mladí ľudia z našich Zebra klubov stretávajú. A my sme im sľúbili, že to nenecháme len tak, pretože nám na nich záleží,“ napísala na Facebooku organizácia Cesta von, ktorá popísala celý incident.

„Na ceste domov z výletu do Martinusu im vo vlaku začala do „špinavých a smradľavých Cigánov“ nadávať skupinka žien z majority. Lístky mali normálne kúpené vopred, dokonca mali nahlásené cestovanie väčšej skupiny podľa inštrukcií od železnice. Ženám sa nepáčilo, že mládežníci z osady, v ktorej niektorí nemajú ani prístup k pitnej vode, cestujú počas dňa spolu vlakom,“ vysvetlili s tým, že nepomohlo ani to, keď ženám mládežnícky líder Frederik vysvetlil, že deti boli počas prázdnin na výlete a vo vlaku nerobia nič zlé.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/cestavon.sk/posts/pfbid0n2XzBEqDEwxamDtavnaBHPYKpnCaSrqm4pZBhxYpq8wPMmGWeLVgkgYF8xUH54Skl

Pre nich budeme stále len Cigáni

„Mali by si radšej robotu hľadať a nie je sa vo vlaku vyvážať a po výletoch chodiť,“ hovorili ženy vo vlaku. „Cítili potrebu ďalej komentovať prítomnosť rómskych mladých vo vlaku. Jediná, kto sa ich zastala, bola sprievodkyňa, ktorá zopakovala, že každý cestujúci s platným lístkom má právo cestovať a ony nemajú právo ich takto hanlivo komentovať. Ostatní cestujúci sa len ticho prizerali, akoby sa ich to netýkalo,“ priznali z organizácie, ktorá v Zebra kluboch vedie mladých Rómov k dokončeniu vzdelania a príprave na zamestnanie.

Smutné podľa organizácie je, že podobné ponižovanie zažívajú mladí Rómovia na dennej báze a pokiaľ sa budú neustále stretávať s predsudkami a odmietaním, rómske deti potupne stratia vieru, že každý má šancu na lepší život.

Článok pokračuje na ďalšej strane: