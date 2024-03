Rodinka moja, je to s vami krásne. Tomáš Bezdeda oslávil výročie svadby slovami, z ktorých je všetko jasné

„Spoznali sme sa vo fitnesscentre, potom napísali na sociálnej sieti a už to išlo… Najlepšie, keď to človek ani nečaká a zrazu ťa zasiahne akoby blesk a už si zaľúbený, a to je najkrajšie.“ Takto spomínal na prvé a zároveň osudové stretnutie so svojou manželkou Tomáš Bezdeda pre portál diva.sk.

Bývalý superstarista našiel svoju spriaznenú dušu po rokoch, keď bol sám. Problém bol podľa neho vždy v tom, že mu vo vzťahoch chýbala dôvera, no tentokrát bolo všetko inak. V týchto dňoch oslávili Bezdedovci prvé výročie sobáša a pri tejto príležitosti adresoval Tomáš svojej Ivane krásne vyznanie.

Bál sa vekového rozdielu

Známy hudobník stretol Ivanu v Žiline, kde ich spojila vášeň k športu a láska k prírode. A aj keď mal voči vekovému rozdielu vo vzťahu predsudky, jedným gestom dokázal, že sa mýlil.

V posledný deň roku 2022, len po niekoľko mesiacov trvajúcej známosti, požiadal svoju o 14 rokov mladšiu priateľku o ruku. „Pre nás je tento deň ešte o niečo špeciálnejší,“ napísala vtedy Ivana na sociálnej sieti, kde zverejnila fotografiu so zásnubným prsteňom na ruke.

Je to s vami krásne

Dnes spolu vychovávajú syna Jakuba a žijú harmonický a spokojný život. Nedávno tiež oslávili prvé výročie sobáša a pri tejto príležitosti sa spevák na sociálnej sieti vyznal zo svojich citov k manželke Ivane a k synčekovi.

Podľa neho to bol totiž celkom silný rok. „Tak prvý rok ako manželia... Je to s vami krásne, rodinka moja,“ napísal dojatý spevák, ktorý zrejme prežíva jedno z najkrajších období v živote.