Pred SuperStar prespával na lavičke. Miro Jaroš odišiel z domu pre hádky s otcom, odpustil mu po rokoch

„Hovorí sa, že človek, ktorý zažije niečo také v detstve, tak ho to ovplyvní. Buď sa staneš kópiou toho svojho „vzoru“ alebo si uvedomíš, že takto nechceš žiť a presne to sa stalo mne. Preto som asi vzdoroval a celý čas mal v sebe presvedčenie - tak takýto ja nikdy nebudem,“ priznal v podcaste Zoznam:sa Miro Jaroš. Spevák, ktorý 14. marca oslávi 46. narodeniny, na ceste za slávou musel prekonať nielen nedostatok financií, pre ktoré spal na lavičke, ale aj konflikty s otcom, ktorému odpustil až nedávno.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mirojarosmusic/photos/a.105082212330/10151138792172331/

S otcom sa neznášali

Bol ešte len malým chlapcom, keď začal snívať o kariére speváka. Zatiaľ čo sa jeho rovesníci hrali vonku, on sedel doma, počúval rádio, analyzoval skladby a začal tvoriť vlastné pesničky. Miro Jaroš veril, že oňho raz bude mať záujem nahrávacie štúdio a kým on mal veľké sny, producenti mu stále hovorili, že nie je dosť dobrý, talentovaný alebo pekný.

Ani doma sa veľkej podpory nedočkal nedočkal. Aj keď s mamou mal vždy skvelý vzťah, s otcom to bolo inak. Mirov otec mal totiž problémy s alkoholom a ako najstarší zo súrodencov sa mu vždy vzoprel. „Ako malý som nerozumel jeho kamarátstvu s pohárikom a keď kričal, vždy som si to vzťahoval na seba (Urobil som niečo zlé? Čím som ho tak nahneval? Prečo kričí? Prečo mi zakazuje počúvať hudbu?) Nebolo to moje. Patrilo to jemu. Lenže ja som nikdy nebol dieťa, ktoré bolo ticho,“ napísal kedysi na Facebook. Čím viac výčitiek mal, tým vzdialenejší si s otcom boli.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/mirojarosmusic/photos/a.105082212330/10156275055107331/

„My sme nemali dobrý vzťah. Dá sa povedať, že sme sa neznášali. Ja som v 17-tich ušiel do Anglicka, lebo tam to vyzeralo, že buď prežije jeden, alebo druhý,“ povedal otvorene v relácii Zvedavá Zuza Miro Jaroš, ktorý si nakoniec požičal peniaze od starej mamy a odišiel do Izraela, kde si chcel zarobiť peniaze na kvalitného producenta. V Tel Avive sa s ním ale osud vôbec nemaznal.

Spal na lavičke

Článok pokračuje na ďalšej strane: