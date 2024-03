Budem ju mať rád do konca. Janka a Stanko si v domove dôchodcov obnovili sľuby a dávajú nádej manželom

„Tebe to pristane ešte viac než vtedy!“ žasol 85-ročný Stanislav Špinka, keď uvidel k oltáru kráčať svoju manželku Janu. Špinkovci z Česka oslávili 50. výročie svadby a na deň svätého Valentína sa tento rok opäť postavili pred oltár, aby obnovili svoje sľuby. Fotografie z ich obradu sú teraz hitom internetu a ich sľuby a krásne slová dokazujú, že aj v dnešnej dobe môže láska trvať večne.

Špinkovci. Foto: Reprofoto TV Nova

Otcovi išla po pivo

Stanislav a Jana sa do seba zahľadeli pred 53 rokmi, keď sa obaja ocitli na zábave v Kolíne. „Ona tam chodila otcovi po pivo. Potom sme si párkrát vyšli a už to bolo!“ smial sa Stanislav, ktorý priznal, že sa do manželky zamiloval na prvý pohľad a zamilovaný je dodnes. Láska im vraj v živote nikdy nechýbala a aj keď prišli ťažšie chvíle, spoločne ich zvládli.

„Päťdesiat rokov bez nehôd,“ dodal hrdo. Manželia Špinkovci posledné roky žijú v domove pre seniorov Clementas v stredočeskej obci Mlékovice a práve tam im pracovníci pripravili na 50. výročie svadby veľké prekvapenie – obnovu sľubov, pri ktorom nikto neskrýval slzy.

Foto: Facebook - Clementas

Foto: Facebook - Clementas

„Je to príklad lásky. Je to nádherné. Pán sa o pani neustále stará,“ povedala televíziu Nova pracovníčka z domova dôchodcov, kde Stanislavovi a Janke pripravili obnovu sľubov, a to so všetkou parádou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=320635014339555

Mamička, ty si nádherná

Pani Janu obliekli do krásny šiat, dali jej šperky aj klobúčik a Stanislav zase na seba nahodil oblek, vraj aby sa zapáčil manželke. „Skutočne sa teším,“ hovoril s nadšením pán Stanislav, ktorý pri stretnutí s manželkou neskrýval dojatie.

