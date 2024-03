FOTO: Politici ako postavy z videohry. Neuveríte, ako by vyzerali potetovaný Šimečka či Fico s dredmi

Vďaka nemu sme už našich politikov a političky videli v naozaj rôznych situáciách. Tentokrát ich tvorca z instagramového profilu Made in Slovakai poslal do sveta dlho očakávanej videohry Grand Theft Auto VI. Pomocou umelej inteligencie sa mu podarilo dostať slovenských zákonodarcov do stredu diania a urobiť z nich súčasť akčnej hry plnej gangstrov a rýchlych áut.

Viete si predstaviť, ako by v takom prostredí mohla vyzerať Anna Záborská či Boris Kollár? A kto sa ocitol v koži policajta, motorkára či výtržníka? Pozrite sa, aké roly vybrala slovenským politikom a političkám umelá inteligencia.

9. Zuzana Čaputová

Foto: IG/madeinslovakai

8. Matúš Šutaj Eštok

Foto: IG/madeinslovakai

7. Robert Kaliňák

