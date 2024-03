V Let's Dance tromfne aj mladšie. Hana Gregorová prezradila, prečo sa rozhodla ísť do tanečnej súťaže

„Ak sa mi pár tancov podarí, možno inšpirujem seniorov v mojom veku, že začnú navštevovať tanečnú školu,“ prezradila Hana Gregorová so smiechom pre týždenník Život jeden z dôvodov, prečo kývla na ponuku ísť sa zvŕtať na tanečný parket do Let's Dance. V obľúbenej tanečnej šou jej to ide a tromfne v nej aj mladšie účastníčky.

Lepšie než hrať karty v klube dôchodcov

Zároveň dodala, že nikomu nechce nič dokazovať. „Myslím si, že je to dobrý relax, a podľa mňa je to lepšie a príjemnejšie než hrať karty v klube dôchodcov. Možno aj toto je cieľ mojej účasti v šou,“ vysvetlila ďalej.

Deviata séria Let's Dance sa na televízne obrazovky vrátila predminulú nedeľu 3. marca a herečka sa na tanečný parket postavila ako historicky najstaršia účastníčka tejto šou. Výzvu drať tanečné topánky totiž prijala vo veku 71 rokov.

Hľadala skrytú kameru

Keď jej režisér šou Pepe Majeský zavolal s ponukou ísť tancovať do šou, najprv si myslela, že si robí srandu a že si z nej uťahuje. „Najprv som si myslela, že si niekto robí žarty, že ide o skrytú kameru. Začala som sa strašne smiať a reagovala som na Pepa Majského, či si uvedomuje, koľko mám rokov. A on mi odvážne povedal, že práve preto ma volá,“ uviedla herečka s tým, že za príklad jej dával 78-ročnú moderátorku z Anglicka.

Uvedomuje si však, že ju čaká náročná cesta a cíti aj vnútornú zodpovednosť. „Tanec a balet sú jedna z fyzicky najnáročnejších profesií v umeleckom svete. Budem sa snažiť maximálne dôstojne a svojim schopnostiam primerane obhájiť ten tanec, ktorý musíme ukázať,“ hovorí Hana Gregorová s pokorou.