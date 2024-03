Má rád halušky. Hviezda Let's Dance prezradila detaily o záhadnom priateľovi, s ktorým je šťastná

Kto je ten záhadný muž, do ktorého je Michaela Kocianová zamilovaná a s ktorým žije už dlhšiu dobu? Patrí medzi naše najúspešnejšie modelky a televízni diváci ju môžu tiež obdivovať v aktuálnom vydaní tanečnej šou Let's Dance.

O jej kariére sa vie toho veľa, to sa však nedá povedať o Michaelinom súkromí. V rozhovore pre týždenník Život však najnovšie prezradila zopár detailov zo života so záhadným priateľom zo zahraničia, s ktorým je údajne šťastná.

Modelkin priateľ žije v anglickom Londýne a tak Michaela pendluje medzi Slovenskom a Veľkou Britániou. Podľa jej slov sa na Slovensko vždy vracia tak raz do mesiaca a to práve kvôli slovenským seniorom, keďže je zakladateľkou občianskeho združenia Vetulus. „Som rada, že ten čas, ktorý trávim na Slovensku, môžem tráviť so svojou rodinou a hlavne robím niečo prospešné pre našich seniorov,“ vysvetľuje.

Záhadný cudzinec bol na Slovensku už viackrát a vraj miluje halušky. Prezradila so smiechom Michaela s tým, že je veľmi rada, že je taký otvorený. „Takže je to fajn, má to tu rád,“ dodáva.

O svadbe s priateľom z cudziny sa Michaela Kocianová vyjadrila záhadne, aj keď by sa samozrejme asi ako každá iná žena raz vydať chcela. „Myslím si, že každá žena sa raz chce vydať, či sa to stane alebo nestane, je asi v rukách božích. A nechajme sa prekvapiť. Uvidíme,“ prezradila s úsmevom.