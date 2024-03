Stále ma vieš rozosmiať, ale aj nahnevať. Romanovi Juraškovi a Diane je spolu veselo už viac ako dekádu

„Videl som ju tam stáť, dlhé blonďavé vlasy, krásna žena,“ spomínal pre portál markiza.sk moderátor Roman Juraško na okamih, keď po prvýkrát uvidel svoju Dianu. Ani jeden z nich vtedy netušil, že raz budú spolu a že sa dokonca stanú dvojnásobnými rodičmi.

No cesty osudu sú nevyspytateľné a Amor strieľa šípmi práve vtedy, keď to ľudia najmenej čakajú. A hoci obaja spočiatku svoju lásku pred svetom tajili, dnes spolu životom kráčajú už dekádu. Známy markizácky moderátor oslávil pred časom svoje štyridsiate piate narodeniny a pri tejto príležitosti mu Diana venovala krásne vyznanie.

Práve na pôde televízie pred rokmi stretol svoju osudovú lásku a dodnes je za to vďačný. Láska na prvý pohľad to však nebola. A ani iskra nepreskočila hneď. „Nebolo to zo dňa na deň, stretávali sme sa v práci, prerástlo to do kamarátstva a jedného dňa, ani nevieme kedy, sme boli partneri. Takže veľmi príjemné a veľmi plynulé,“ priznal dlhoročný moderátor rannej televíznej šou pre denník Korzár.

Začiatkom marca oslávil Roman štyridsiate piate narodeniny a jeho partnerka mu venovala krásne vyznanie plné lásky. „Je nám spolu veselo už viac ako dekádu. Stále ma vieš prekvapiť, povzbudiť, rozosmiať, nahnevať ako nikto iný. Spolu sme vytvorili úžasnú rodinu a za to som ti neskutočne vďačná,“ napísala Diana na sociálnej sieti.

A Roman jej nezostal nič dlžný: „Lasi, každý jeden deň ďakujem osudu za to, že nás dal dokopy! Okrem iného aj preto, že robíš fantastické narodeninové torty. Ľúbim ťa,“ odpovedal moderátor svojej partnerke.