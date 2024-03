Povýšili ho, zasnúbil sa a potom to prišlo. Keď David vyhral v euromiliónoch, ako prvého obdaroval psíka

Niekoľko rokov si chodil „tipnúť“ rovnaké čísla a pomaly prestával dúfať, že sa mu to raz vyplatí. Keď si David Greenwood koncom januára na internete prečítal, že národná lotéria odmenila ďalšieho šťastlivca, spomenul si, že v ten deň ešte neskontroloval vlastný tiket.

Trojité šťastie

So svojou priateľkou Vanessou často žartovali o tom, že balík peňazí skutočne poputuje do ich rúk. Keď však zistili, že sa ich čísla zhodujú s tými vyžrebovanými, nemohli tomu uveriť. „ Otočil som sa k Vanesse a povedal som jej, že sme vyhrali niekoľko tisíc. Neverila mi. Dokonca som volal mame a otcovi, aby to tiež skontrolovali, “ opísal David pre Mirror. Doteraz je z výhry 57-tisíc libier (67-tisíc eur) v súťaži Euromilióny toho v šoku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/leedslivenews/posts/pfbid02tg9wPduFtBjuyfSzYrzjghKLpm5Rd9rDQVp73edTCbVQYrVAXTWdsHwZ6zxttduel

V poslednom čase sa na Davida usmievalo šťastie pravidelne. Radosť z výhry ešte narástla, keď si dvojica uvedomila, že sa vďaka nej budú môcť vziať oveľa skôr. Svadba, ktorá bola naplánovaná na rok 2026, sa nakoniec uskutoční už budúci rok. David totiž tesne pred Vianocami požiadal Vanessu o ruku a nedávno ho dokonca povýšili v práci.

Časť peňazí už minuli

„ Urobíme si tie najúžasnejšie medové týždne a zrekonštruujeme dom. Šetrili sme, aby sme si to mohli dovoliť, ale teraz už nemusíme, “ nadšene menoval David. Malú časť peňazí už budúci mladomanželia stihli minúť. Nezabudli na svojho psíka Rodneyho, ktorý dostal novú bundu.

