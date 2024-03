Keď na tom bol najhoršie, iba spal a priberal. Martin Kittner sa osudu nepoddal aj vďaka manželke Kristíne

„Je to môj anjel strážny,“ vyjadril sa na adresu svojej manželky Martin Kittner, keď mu diagnostikovali mániodepresiu. Vážna choroba totiž zmenila život nielen jemu, ale aj jeho partnerke. Martin, ktorý sa v roku 2002 preslávil ako spievajúci kaderník a stal sa fenoménom, mal stavy, keď celé dni preležal v posteli s depresiou a nevychádzal ani z bytu. Nakoniec síce skončil na invalidnom dôchodku, no chorobe sa nepoddal. V najťažších chvíľach ho podržali jeho najbližší, manželka Kristína a dcéra, ktoré boli neustále s ním.

S Thomasom Andersom, jedným z členov bývalej nemeckej hudobnej skupiny Modern Talking. Foto: TASR - František Iván

Smiali sa mu kvôli vlasom

Rodák z Košíc chodil do Ľudovej školy umenia na klavír, gitaru i spev, až kým sa mu nezačal meniť hlas. „Potom prišla puberta a ja som začal rozmýšľať, čomu sa budem venovať. V tom čase leteli všelijaké avantgardné účesy, tak som začal špekulovať okolo frizúr, strihal som spolužiakov, experimentoval som s farbami i na svojich vlasoch,“ zaspomínal si v rozhovore pre Korzár. Jeho pôvodnou farbou vlasov je ryšavá a nie blond, ako ho všetci poznáme.

Za to sa mu vraj odmalička deti aj smiali. „Večne som od nich počúval ‚ty idz domu medeny...´ Tak som šiel domov a rozmýšľal, čo s tým. Prvýkrát som si vtedy odfarbil vlasy a zistil som, že ma to baví,“ vysvetlil Martin začiatky svojej kaderníckej kariéry. Vyučil sa teda za kaderníka a neskôr si otvoril svoj vlastný salón.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1842203926103480&set=pb.100009416711450.-2207520000&type=3

Usadlý pánko

Zlom v jeho živote nastal, keď spoznal producenta Martina Kavuliča, ktorý ho počul pospevovať si popri práci. „V salóne som často strihal rôznych spevákov a umelcov. Pripravoval som ich na fotenie bookletov, plagátov či na natáčanie videoklipov,“ vysvetlil Martin, ako je možné, že takýto človek zavítal k nemu do salóna.

Kavuličovi sa však nepáčil len jeho spev, ale aj dobré pohybové schopnosti, preto sa Martina rovno spýtal, či by to neskúsil. „Myslel som, že si robí srandu, vtedy som vyzeral úplne ináč. Mal som tridsať kíl navyše, dlhé vlasy v cope, bradu, proste jeden seriózny, usadlý pánko,“ spomínal so smiechom a dodal, že od toho momentu na sebe začal tvrdo pracovať.

Pád na dno

A keď v roku 2002 prišiel so skladbou Spievajúci kaderník, ktorá bodovala v hudobných hitparádach, stal sa fenoménom s množstvom fanúšikov. Po piesni nasledovalo ešte niekoľko úspešných, no jeho hviezda pomaly hasla, keď ho začali trápiť vážne psychické problémy. A napokon mu diagnostikovali tzv. chorobu umelcov - mániodepresiu.

Článok pokračuje na ďalšej strane: