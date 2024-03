Život sa jej zrútil len tri mesiace po pôrode. Darujme vážne chorej Monike čas s milovanými dcérkami

„Najviac na svete ma desí tá predstava, že by moje dve krásne a ešte maličké dcérky prišli o milovanú maminku,“ hovorí so smútkom Monika, ktorá už tri roky bojuje s rakovinou hrubého čreva. Nádej jej dáva liečba v zahraničí a hoci svoj boj nevzdáva, je to nad jej finančné možnosti. Preto prosí dobrých ľudí o pomoc.

Zrútil sa jej svet

„Mám 41 rokov a som matkou dvoch úžasných dcér, ktoré majú 12 a tri roky,“ začína na stránke Ľudia ľudom rozprávať svoj príbeh Monika, ktorá si nekonečné šťastie po pôrode mladšej dcérky užívala len tri mesiace. Lekári jej totiž oznámili zdrvujúcu správu - rakovina hrubého čreva v poslednom metastatickom štádiu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/libor.javro/posts/pfbid02wDFxrTLBCTm342wkEDbUh18ZHe9LZB3fGMCSy7tb3KFQWPX8xK4Qe9MSfbmByNhgl

„Od toho momentu sa mi zrútil svet a začal sa boj o to, aby som mohla ešte stráviť čo najviac času so svojimi deťmi. Absolvovala som tri operácie a odvtedy už prakticky tri roky bez prestávky absolvujem chemoterapiu. Bohužiaľ, nastal čas, že sa už v mojom prípade dostupné možnosti liečby vyčerpali, žiaľ, bez úspechu,“ povzdychla si statočná žena, ktorá svoj boj napriek tomu odmieta vzdať.

Posledná možnosť

Má ešte poslednú možnosť, ktorú si však sama dovoliť nemôže. „Zostáva mi jediná možnosť v podobe inovatívnej liečby v zahraničí, ktorá je, žiaľ, veľmi finančne náročná,“ hovorí a dodáva, že najviac na svete túži vidieť vyrastať svoje dievčatká a tráviť s nimi čo najviac času. Aj preto sa rozhodla takouto cestou osloviť ľudí a požiadať ich o pomoc.

Poteší hocaký finančný príspevok. „Požiadať o pomoc každého z vás, koho môj príbeh oslovil a bol by ochotný akoukoľvek sumou prispieť na moju možnú liečbu v zahraničí. Za každý jeden finančný príspevok som vám vďačná, pretože táto liečba, ktorú môžem s vašou pomocou podstúpiť, mi prináša obrovskú nádej, že budem môcť byť naďalej súčasťou života mojich dvoch milovaných dievčatiek,“ uzatvára s nádejou Monika.