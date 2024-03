VIDEO: Myslím, že tu máme špeha! Zo špionážneho thrilleru s Pauhofovou a Maštalírom môže byť hit

Vlny sú nový režisérsky počin herca a scenáristu Jiřího Mádla. Jeho špionážny thriller, nakrútený podľa príbehu reálnych ľudí, divákov zavedie do Československého rozhlasu, kde sa odohráva tvrdý súboj medzi novinármi a tajnými službami. V hlavnej ženskej úlohe sa predstaví Táňa Pauhofová, diváci sa môžu tešiť aj na Tomáša Maštalíra, Martina Hofmanna či Vojtěcha Koteka.

"Film nám ukazuje, prečo sú práve novinári strážcami demokracie, ktorej základnými stavebnými piliermi sú sloboda slova a nezávislé médiá, čo nie sú poplatné moci a vládnucim stranám," hovorí producentka Wanda Adamík Hrycová, ktorú na spoluprácu oslovila Monika Kristl, česká producentka Mádlových filmov.

Dej filmu zavedie divákov do redakcie medzinárodného života Československého rozhlasu, kde pod vedením Milana Weinera pracujú odvážni novinári - celebrity svojej doby. Medzi vtedajšie ikony Věru Šťovíčkovú, Luboša Dobrovského či Jiřího Dienstbiera prichádza mladík Tomáš. "Netuší však, že miestni redaktori sú v hľadáčiku tajných služieb, ktorým prekáža slobodné a necenzurované vysielanie rozhlasu. O činnosť redakcie sa začnú zaujímať ešte viac, keď sa objaví kompromitujúca nahrávka, ktorej odvysielanie môže zmeniť celé dejiny," približuje snímku distribučná spoločnosť Bontonfilm, ktorá ju plánuje uviesť do kín 1. augusta.

Tvorcovia snímky Vlny predstavili vo štvrtok prvé zábery. "Tandem režiséra a fantastického slovenského kameramana Martina Žiarana vytvoril napínavý veľkovýpravný film. Je to dychberúci zážitok," tvrdí Hrycová s tým, že pri vzniku thrilleru boli použité najnovšie filmové technológie. "Jirko s Martinom našli doteraz nezverejnené archívne zábery z roku 1968 a vďaka digitalizácii a vizuálnym efektom ich zapracovali do filmu tak, že diváci neuvidia rozdiel medzi starými zábermi a teraz nakrúteným materiálom. Spôsobí im to autentický dojem a mimoriadne silné emócie."

Mádl je od detstva fascinovaný rozhlasom, preto vo filme, ktorý je zároveň poctou práci redaktorov, čerpal zo spomienok novinárov Jana Petránka a najmä Věry Šťovíčkovej. "Pani Šťovíčková bola pre mňa základným pilierom, otvorila dvere k ostatným postavám. A odhalila aj niečo, čo nebolo známe. V učebniciach sa to neučí a my s touto takmer zabudnutou informáciou vo filme pracujeme," prezrádza režisér. Hlavnú úlohu redaktora Tomáša zveril Vojtěchovi Vodochodskému, redaktorku Věru Šťovíčkovú hrá Táňa Pauhofová. Vo filme účinkujú aj Tomáš Maštalír, Martin Hofmann, Stanislav Majer, Vojtěch Kotek, Jevgenij Libezňuk či Michaela Majerníková.