Pred tridsiatkou mali už dvakrát rakovinu. Táto stredoškolská láska odoláva aj tým najväčším ranám osudu

Stretli sa na strednej škole a ešte nevedeli, čo všetko spolu prežijú. Kristopher a Shannon si už od začiatku sadli a rýchlo sa spriatelili. Neskôr sa však kamarátstvo pretavilo do vzťahu, ktorý odoláva aj tým najväčším ranám osudu. Obaja totiž prežili agresívne ochorenie, pričom sa im to podarilo nielen raz, ale dvakrát.

Kristopher priznal, že keď spoznal Shannon, pomyslel si, že „je jednoznačne jeden z najkrajších ľudí, akého kedy stretol.“ Shannon ho očarila a napokon očaril aj on ju. Pred viac ako dekádou vstúpili do láskyplného a neoblomného vzťahu, plného skúšok, na ktoré ešte neboli pripravení.

Zachránila mu život

Obaja si v živote našli svoju cestu - ona sa stala zdravotnou sestrou, on marketérom. Už vo svojich dvadsiatich rokoch však zistili, že musia čeliť smrteľnému ochoreniu. Najprv na sebe spozoroval nezvyčajné symptómy Kristopher. Spočiatku si myslel, že si len natiahol sval pri športovaní, a preto ho bolí noha a slabiny. Avšak bolesť neodchádzala ani po mesiacoch.

Shannon ho teda presvedčila, aby šiel za doktorom, ktorý ho ihneď poslal na ultrazvuk. Ukázalo sa, že v Kristopherovom semenníku je nádor a doktori potvrdili, že ide o rakovinu semenníkov. Nedokázal uveriť tomu, že v takom mladom veku sa môže stretnúť s rakovinou. Navyše akurát v tom čase plánoval požiadať Shannon o ruku, no musel uprednostniť zdravie.

„Pre náš vzťah to bola výzva, keďže sme mali dvadsať a čosi rokov,“ povedala Shannon pre Today. Počas celej komplikovanej liečby pri ňom však Shannon neoblomne stála a dokonca mu zachránila život. Všimla si, že jeho pulz sa zmenil a oznámila to doktorovi, ktorý prišiel na to, že má Kristopher zrazeninu v pľúcach.

Potom prišla ďalšia rana

Článok pokračuje na ďalšej strane: