Babka z neho chcela kňaza, no on nechce zostarnúť sám. Ján Tribula má jedinú lásku, ktorá ho nesklamala

„Pre televíziu Markíza Ján Tribula.“ Prečítali ste túto vetu a v hlave vám zaznela známym hlasom? Obľúbený moderátor spod Tatier je na televíznych obrazovkách už vyše 25 rokov a jeho reportáže si získali fanúšikov po celom Slovensko. Ján Tribula pritom nikdy nesníval o tom, že bude redaktorom. Babka z neho chcela mať kňaza, on sám chcel byť veterinárom a nakoniec pracoval v pitevni. Otvorene hovorí o svojej ceste životom, o jeho ofine, ktorá sa stala hitom, aj o sklamaní a hľadaní nádeje v láske.

Babka chcela mať farára

Rodičia mu povedali, že nemajú peniaze na rozhadzovanie, preto si mal vybrať také hobby, ktoré ich nebude stáť veľa. Šesťročného Janka Tribulu vtedy takmer nič z ponuky neočarilo a ak aj áno, bolo za to treba platiť. „Potom som sa dozvedel, že je možnosť prihlásiť sa na jazdecký krúžok, kde netreba platiť, len si to v stajni odpracovať,“ spomínal pre web visitpoprad.sk Ján Tribula, ktorý sa do jazdectva zamiloval.

O tom, že by mal byť reportérom, nikdy nesníval. „Keď som mal desať rokov, stará mama mi sľúbila, že ak budem farárom, kúpi mi koňa. Chvíľu som sa teda pohrával aj s touto myšlienkou,“ prezradil v rozhovore pre Denník N Ján, ktorý sa nakoniec rozhodol, že bude veterinárom. Na vysokú školu ho ale nezobrali a od svojej mamy dostal jasný príkaz. „Doma sedieť nebudeš!“ povedala mu. A keďže si musel nejako zarábať, našiel si veľmi nezvyčajné zamestnanie.

Chalan v pitevni

V novinách našiel inzerát, že hľadajú dokumentačného pracovníka do pitevne, a tak 11 mesiacov robil v Ústave súdneho lekárstva. Písal v pitevni protokoly a mŕtvolu mal len pol metra za chrbtom.

