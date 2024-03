Saskia nemôže byť len so mnou. Andrea Pálffy Belányiová prezradila, kto je v živote jej dcéry dôležitý

„Je to ťažké. Podľa mňa sa to ľahšie zvláda rodičovi, ktorý má vo svojom vnútri prirodzene optimistickú a pozitívnu povahu, ktorú ja mám odmlada. Ale, samozrejme, je to náročné, nebudeme sa tváriť, že nie,“ povzdychne si Andrea Pálffy Belányiová, keď hovorí o starostlivosti a výchove svojej dcérky Saskie.

Dlhoročná tvár hlavnej spravodajskej relácie Televízie JOJ zažila popri kariérnom úspechu v živote aj ťažké chvíle. Rozpadlo sa jej manželstvo so slávnym hokejistom Žigmundom Pálffym a na chorú dcérku Saskiu zostala sama. Napokon sa však aj na ňu usmialo šťastie. V rozhovore pre denník Plus Jeden Deň prezradila, kto okrem otca Žiga je ešte v živote jej dcérky dôležitý.

Foto: TV JOJ

Majú zabehnutý systém

Podľa Andrey starostlivosť o hendikepovanú dcérku a skĺbenie pracovného života so súkromným nebolo ľahké. Otvorene to povedala v rozhovore pre naše DOBRÉ NOVINY ešte vlani v lete. „Bolo to náročné aj stále je. Ale to riešia všetky matky, respektíve rodičia, ako zharmonizovať prácu a rodinu,“ uviedla jojkárska moderátorka.

Keďže po rozvode so Žigom zostala na dcéru sama, bola nútená si nájsť výpomoc. Saskia dnes síce má už 17 rokov, ale podľa moderátorkiných slov je reálna starostlivosť o ňu ako pri malom dieťati.

„Máme už ale zabehnutý systém, v ktorom sú mi veľmi nápomocné Saskiine opatrovateľky. Bez nich by som sa nepohla, keďže celá moja rodina je v Košiciach. Takže sme si našli taký rytmus a nejako sme sa utriasli v tom živote, že dokážem aj pracovať. Čo je dobré, lebo ja by som to dopriala každému rodičovi, ktorý má postihnuté dieťa, aby mohol niekam, ako sa povie "vypadnúť", a robiť aj niečo iné, ako len sa starať o to dieťa. Lebo je to veľmi náročné,“ hovorí úprimne Saskiina mama s tým, že aj pre samotnú dcéru je to plus. „Keby bola nonstop 17 rokov iba so mnou, tak to dieťa by malo ponorku,“ vysvetľuje ďalej Andrea.

Foto: TV JOJ

Miluje ich

Práve vychovávateľky sú v Saskiinom živote veľmi dôležité a ona ich miluje, tvrdí jojkárka. A keď je Andrea v práci, tak dcéra je s nimi a rada s opatrovateľkami trávi čas. „Má aspoň zmenu, je s inými ľuďmi, robí iné aktivity, je to pestrejšie aj pre ňu,“ dodáva.

O bývalom manželovi a otcovi dcéry Žigovi hovorí ako o starostlivom otcovi. „Venuje sa jej. Hoci primárne sa starám ja, keďže je so mnou, ale on sa stará tiež, má ju veľmi rád,“ tvrdí známa moderátorka.