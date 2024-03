Vystavovali ho v cirkuse ako netvora. Za netradičnou tvárou Slonieho muža sa ukrývala krásna duša

Najskôr to vyzeralo, že sa rodičom narodil krásny a zdravý chlapček. Ale Joseph Merrick sa začal v piatich rokoch meniť neočakávaným spôsobom. Jeho kedysi dokonalé pery sa nafúkli, ružová pokožka sa skrčila a zmenila sa na chorobne sivý odtieň. Z čela sa mu vynorila záhadná hrča a na krku mu bublala ďalšia. Obe nohy mal zrazu abnormálne veľké, pravá ruka bola deformovaná. Iba tá ľavá zostala ako kedysi a pripomínala mu, že je stále človekom, aj keď ho svet začal volať „Sloní muž“.

Vystrašil ju slon

Joseph Merrick sa narodil v anglickom Leicesteri 5. augusta 1862. Záznamy hovoria, že to bol láskavý, citlivý a inteligentný muž. Vedel písať a rád čítal Bibliu i romány Jane Austenovej. Keď sa v detstve prejavili na jeho tele nevysvetliteľne zmeny, stála pri ňom iba jeho mama Mary. Z lekárskeho hľadiska dodnes nikto nevie, čo spôsobilo jeho stav, no mama mu chcela ponúknuť vysvetlenie. Nevedela si predstaviť, žeby sa trápil. Povedala mu, že počas tehotenstva ju na jarmoku vtlačil dav ľudí do blížiaceho sa sprievodu zvierat. Jedným z kráčajúcich tvorov mal byť aj slon, ktorý ju vystrašil.

Mary sa vyľakala na smrť a verila, že jej emocionálny zážitok mal trvalý fyzický vplyv na jej vtedy nenarodeného potomka. Jospeh si túto pravdu zobral za svoju a veril jej celý život. Okrem nezvyčajných deformácii si navyše v detstve poranil bedrový kĺb a následná infekcia ho porazila na kolená. Pri chôdzi bol nútený pomáhať si s palicou a spať musel posediačky opretý o stenu. Stále mal po svojom boku mamu Mary, ktorá mu nikdy nedala najavo, že je iný ako ostatné deti.

Zbohom, mama

Matka, s ktorou si bol tak blízky, ale zomrela na zápal pľúc, keď mal 11 rokov. Tragédia ho zasiahla tak veľmi, že ju popri všetkých svojich problémoch nazval najväčším nešťastím svojho života. Bola to práve ona, ktorá dokázala odvrátiť zákerné reči, ktorými mnohí útočili na Josephov výzor. No keď tam nebola, nedokázal sa ubrániť. Ako by prežil v takom krutom svete chlapec, ktorý sám seba nazval monštrom?

Od mala musel znášať posmešky od svojich spolužiakov a širokého okolia. Ukazovali naňho, nadávali mu, menšie deti kričali hrôzou. Po smrti matky sa nemohol oprieť ani o svoju rodinu. Otec si našiel inú ženu, ktorá podľa jeho slov urobila z jeho života dokonalé utrpenie. Z domu nemohol ani utiecť. Niekoľkokrát sa síce o to pokúsil, no otec ho zakaždým priviedol späť. „Ak nebudeš chodiť do školy, musíš domov doniesť peniaze,“ povedala mu macocha, kvôli ktorej sa 13-ročný Joseph zamestnal v továrni na výrobu cigariet. Pracoval tam tri roky, no ani v robote sa nevyhol posmechu a bitke.

Jediný priateľ Slonieho muža

Ako nezamestnaný sa túlal po uliciach a hľadal si prácu. Nikto mu ale žiadnu nedal. Pokúšal sa predávať tovar z otcovho obchodu, no každý sa ho bál. Nakoniec ho frustrovaný rodič jedného dňa surovo zbil a Joseph definitívne odišiel z domu. Až vo svojich 22 rokoch nabral odvahu a urobil to jediné, čo bolo v jeho situácii možné. Stal sa súčasťou cirkusu. Práve tam ho stretol slávny londýnsky chirurg Frederick Treves, ktorý sa stal jeho prvým priateľom v živote.

