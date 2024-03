Musí sa vydať ešte pred sezónou. Adriana Poláková chce spečatiť svoju lásku s mužom z kaštieľa

Onedlho už nebude Poláková. Bývalá moderátorka markizáckeho Telerána a vynikajúca cukrárka Adriana Poláková už nejaký ten čas žije s rakúskym priateľom Christianom u našich susedov a darí sa jej výborne. Najnovšie však svojich exkolegov prekvapila novinkou, že s priateľom plánujú veľkú udalosť.

Láska na prvý pohľad to nebola

Práve bývalá Adrianina práca sa kedysi nakoniec stala tým miestom, kde stretla svojho osudového muža Christiana. „Nebola to láska na prvý pohľad a stretli sme sa omnoho skôr ako v roku 2017. To sme už boli spolu. Zoznámili sme sa, keď som moderovala v Teleráne, ale potom Christian odišiel do Švajčiarska a stratili sme kontakt. Osud to zariadil tak, aby sme sa opäť našli a už sme ostali spolu,“ prezradila pre týždenník Báječná žena.

Jedného dňa sa ale po 16 rokoch pôsobenia v Markíze rozhodla odísť a usadila sa aj s partnerom u našich rakúskych susedov. Život a chvíle na vlastnom kaštieli si užíva a je spokojná. Našla tam totiž svoj pokoj.

Povedia si áno

S Christianom si nažívajú v harmonickom zväzku už sedem rokov a potom, ako ju vlani v septembri požiadal o ruku, sa zdá, že si konečne povedia svoje áno. Veľkú udalosť plánujú do júla. „Musí to byť pred sezónou, takže máj - jún, pretože potom nám už štartuje sezóna,“ vysvetlila bývalá moderátorka s tým, že počas leta majú totiž kaštieľ plne obsadený hosťami.

Či stihnú po sobáši aj svadobnú cestu, zatiaľ ešte nevedia. Kam by si však Adriana chcela ísť užiť s Christianom medové týždne, to vie presne. Jej srdcovkou je totiž africký Zanzibar. „Tam by som chcela ísť aj na svadobnú cestu, ale Christian o tom ešte nevie,“ prezradila s úsmevom budúca nevesta.