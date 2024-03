Srdce mu zlomilo dievča zo šteklivého časopisu. Milan Ondrík chcel zostať obyčajným chlapcom z Oravy

Keď prišiel z Oravy do Bratislavy, po dvoch týždňoch sa s plačom vrátil k mame. „Pamätám si, ako som odchádzal taký hrozne pyšný, že ma prijali na tú školu a že zahodím tie vidly, ten statok a že budem konečne slobodne žiť,“ spomínal pre Denník N Milan Ondrík, ktorý nakoniec išiel s plačom za mamou, že si na mesto, v ktorom je všetko rýchle a kde sa mu nikto nezdraví, nikdy nezvykne. Nakoniec zostal a pomohla tomu aj prvá láska, pri ktorej však pocítil aj veľké sklamanie.

Fotky v šteklivom časopise

„Keď som prišiel z rodnej Oravy do Bratislavy, hrozne som sa zaľúbil do jedného dievčaťa. Bol som presvedčený, že to je tá najväčšia láska,“ prezradil teraz v rozhovore pre Šarm Milan Ondrík, ktorý ale z veľkej lásky veľmi rýchlo vytriezvel.

Jedného dňa totiž našiel v internátnej izbe pohodený časopis s erotickými fotkami a na jednej z nich pózovalo aj jeho dievča. Dodnes vraj nevie, ako sa mu ten časopis dostal do izby.

„Vtedy som zažil asi najväčšiu ranu v živote. Bol som totiž ako nepopísaný list, chlapec z veľmi silne veriacej rodiny, z čistého prostredia z Oravy, kde som si také obrázky ani nemohol pozrieť,“ povedal otvorene obľúbený herec, ktorý niečo také nevedel stráviť a zlomené srdce začal kompenzovať tým, že sa k ženám nesprával najmilšie.

Bál sa, že môže prísť o všetko

„Ale bolo to len krátke obdobie. Veľmi rýchlo som si uvedomil, že chcem byť zasa ten obyčajný Milanko Ondrík z Lieseku,“ prezradil herec, ktorý nakoniec dievčaťu odpustil, no vzťah už nechcel.

