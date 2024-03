Potešte sa z krásnej kytice poveľa dlhšie ako doteraz. Pomocou týchto trikov zostane dlho svieža

Dostali ste krásnu kyticu a chceli by ste, aby vám doma vydržala čo najdlhšie? Životnosť rezaných kvetov môžete výrazne zvýšiť tým, že vymeníte šikmý rez za inú úpravu kvetov. Každý druh kvetov si totiž osobitú starostlivosť, vďaka ktorej vedia zostať čerstvými aj o niekoľko dní viac. Podľa TA3 by ste sa o jednotlivé kvety mali postarať nasledovne:

slnečnice je potrebné nielen šikmo rozstrihnúť, ale následne aj ponoriť na 10 minút do vriacej vody

je potrebné nielen šikmo rozstrihnúť, ale následne aj ponoriť na 10 minút do vriacej vody v prípade chryzantém sa vyhnite strihaniu stoniek, radšej ich ručne lámte

sa vyhnite strihaniu stoniek, radšej ich ručne lámte kvety s drevnatými stonkami si po šikmom reze vyžadujú ešte rozdrvenie 3 centimetrov od konca v rukách

Záleží aj na vode

Zastrihávanie však nie je jednorazová činnosť. Najdlhšie trvajúcu čerstvosť dosiahnete práve opakovanou starostlivosťou. Zároveň je potrebné kvety upravovať pod vlažnou tečúcou vodou, aby k nim neprenikol vzduch, ktorý môže zvetrávaním ohroziť krásu rastliny a spôsobiť, že zvädne rýchlejšie.

Keď kvety už ponoríte do vázy, z vody vyberte všetky lístky, ktoré by mohli rýchlo zhniť a napadnúť aj ostatné časti rastliny. Zväčša sa odporúča, aby bola váza naplnená do dvoch tretín, no niektoré kvety si vyžadujú iné množstvo vody:

Čo s tulipánmi, gerberami či ružami

Článok pokračuje na ďalšej strane: