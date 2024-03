VIDEO: Nespoznávajú ľudí ani dni v týždni. Seniorom v Prešove dáva pocit bezpečia špeciálna bábika

„Život s Alzheimerovou chorobou alebo stareckou demenciou je ako stratiť sa v mori nebezpečnej neistoty,“ píše Janka Galatová z organizácie Koľko lásky, ktorá pomáha seniorom na Slovensku. Janka a jej tím stojí nielen za úspešnou vianočnou zbierkou Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, ale pomáha aj pri nákupe terapeutických bábik pre seniorov s Alzheimerom a stareckou demenciou. Video s bábikou, ktorú dostali seniori v Prešove, je teraz hitom internetu a roztopí aj to najcynickejšie srdce.

Keď nespoznávate ľudí ani dni v týždni

Ako informovala Janka na webe organizácie, terapeutické bábiky a terapeutické zvieratá pomáhajú seniorom s Alzheimerom a stareckou demenciou v trénovaní častí svojho mozgu, ktoré už dávno nepoužívali – vynoria sa im tak krásne spomienky a pomáha im to pri psychickej pohode. Znovu nadobudnú pocit dôležitosti a nutnosti sa o niekoho starať.

„Život s Alzheimerovou chorobou alebo stareckou demenciou je ako stratiť sa v mori nebezpečnej neistoty. Kedy už naozaj nepoznáte ľudí. V skutočnosti nepoznáte ani dni v týždni. Ale keď máte túto bábiku so sebou, po určitom čase to môže byť takmer vaša kotva. To je vec, za ktorú ste zodpovední, vec, ktorú si pamätáte. A prináša to pocit pohodlia a spokojnosti,“ uviedla Janka, ktorá sa na sociálnych sieťach podelila o dojemné video, na ktorom vidieť seniorov z Prešova, ako im bábika robí radosť.

Láska a pocit bezpečia

„Nádherné, normálne mi slzy vyhŕkli, ako málo stačí k šťastiu,“ napísala pod video pani Mária. „Poznám to, zažili sme s mojou babkou, mala svojho macíka a on bol jej kotvou,“ podelila sa o svoju skúsenosť v komentároch zase fanúšička Ivana.

Bábikoterapia je oficiálnou terapiou, ktorá k nám prišla zo Švédska a výskumy ukazujú, že je aj veľmi účinná. Medzi výhody terapie patrí znížená úzkosť, agresivita, menej negatívnych verbálnych prejavov, zvýšená úroveň aktivity, sociálnej interakcie aj šťastia. Špeciálna bábika, ktorej cena sa pohybuje od 360 eur, pripomína skutočné dieťa – má jemné vlasy, oddelené prsty, pohľad, ktorý nie je priamy a má váhu, takže keď ju zoberiete do rúk, máte pocit živého človeka. Bábika sa už osvedčila vo viacerých slovenských zariadeniach a mnohé sa zhodujú, že pacienti vďaka nim nadobúdajú pocit lásky a bezpečia.