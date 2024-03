Je z nej úplne iné dievčatko. Takto sa má malá Editka rok po podaní najdrahšieho lieku na svete

O dievčatku so spinálnou svalovou atrofiou, ktoré potrebovalo najdrahší liek na svete za dva milióny eur, sa dozvedelo takmer celé Slovensko. Rozkošnej Editke najskôr poisťovňa odmietla liečbu uhradiť, no po rozhodnutí súdu sa na tvári celej rodine objavil úsmev. Od dôležitého momentu ubehol už rok a rodičia hovoria o takmer neuveriteľných pokrokoch.

Nekonečný kolotoč

„Editka je rok od podania génovej terapie. Máme za sebou rok intenzívnych rehabilitácií a fyzioterapií. Taktiež navštevujeme hipoterapiu a chodíme plávať. Sme v jednom kolotoči,“ rozpráva pre Nový Čas mamička Monika, ktorá pred rokom bojovala za život svojej malej princeznej.

Založila zbierku a dúfala, že v rekordne krátkom čase sa nájdu ľudia, ktorí pomôžu. Dievčatku totiž poisťovňa liek zaplatiť odmietala, no jej stav sa každým dňom zhoršoval.

Súd napokon neodkladným opatrením rozhodol, že Všeobecná zdravotná poisťovňa má na výnimku detskej pacientke so spinálnou svalovou atrofiou liečbu uhradiť. „Editke bol liek podaný rozhodnutím súdu, avšak k úhrade nedošlo, keďže poisťovňa neskôr uspela s odvolaním. Je to stále v štádiu riešenia," povzdychla si Monika, ktorá stále čaká na finálny verdikt.

Úplne iné dievčatko

Pri srdiečku ju však hreje to, že všetka snaha sa vyplatila a aj vďaka dobrým ľuďom sa stav malej Editky každým dňom zlepšuje. „Editka zosilnela a rozviazal sa jej aj jazyk. Neustále rozpráva. Dievčatko, ktoré sa pred rokom presúvalo priťahovaním sa po rúčkach, dnes s oporou ustojí pár minút a taktiež s oporou urobí už aj pár krokov," pokračuje Monika, ktorá s Editkou neustále cvičí.

Práve cvičenie je pre Editku to najpodstatnejšie a aj jej mama si uvedomuje, že bez neho to už nikdy nepôjde. „Editke dokončujeme jej vlastnú posilňovňo-herňu (namiesto detskej izbičky). Cvičiť bude už navždy, deň čo deň," napísala rodina na sociálnej sieti. Aj vďaka týmto detailom sa Editka posúva vpred. „Je to úplne iné dievčatko, silnejšie fyzicky aj psychicky. Bojuje! Je odhodlané a cieľavedomé,“ dodáva mamička s tým, že neustále sa usmieva a rozdáva radosť všetkým naokolo.