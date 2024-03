Poznáte ho? Najdlhšie slovo slovenského jazyka, ktoré sa reálne používa, má až 35 písmen

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ktoré slovo je vo vašej bežnej komunikácii to najdlhšie? Môže ich byť mnoho. Ako uvádza portál korpus.sk, najdlhšie reálne používané slovo v slovenskom jazyku je trochu nejasné a jazykovedci o ňom zvyknú často diskutovať.

Skúste ho vysloviť nahlas

Vo všeobecnosti sa zaň považuje slovo najneskomercionalizovávateľnejšieho, resp. verzia najneskomercionalizovávateľnejšiemu. Uvedené slová majú až 35 písmen a ich výslovnosť zaručene potrápi nejedného Slováka, veď ho skúste vysloviť nahlas! Do úvahy by podľa jazykovedcov ešte prichádzala číslovka deväťstodeväťdesiatdeväť(štyri/sedem)tisícštyristodeväťdesiatdeväť(štyri/sedem) a jej kombinácie s číslami v zátvorke, ktoré majú dohromady až 53 písmen.

Ilustračné foto. Foto: pexels.com/pixabay

Druhým najdlhším slovom by podľa Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra malo byť najnezrevolucionalizovateľnejšiemu, ktoré má 34 písmen, no v bežnej praxi ide o nepríliš používané slovo. Tretia priečka pripadá slovu najneobhospodarovávateľnejšieho, ktoré má 31 písmen.

Tri najdlhšie používané slová: 1. najneskomercionalizovávateľnejšieho (35 písmen)

2. najnezrevolucionalizovateľnejšiemu (34 písmen)

3. najneobhospodarovávateľnejšieho (31 písmen)

Slovenčina pozná aj dlhšie slová

Slovenčina pozná aj oveľa dlhšie slová, no tie spadajú medzi odborné, zložené, prípadne existujúce, ale v bežnom jazyku nepoužívané. Hovoríme o slovách ako znajneprekryštalizovávateľnejšievajúcimi alebo znajnepreinternacionalizovateľnejšievať, alebo sem zaraďujeme názvy chemických zlúčenín. Teoreticky by sa sem dali zaradiť aj niektoré citoslovcia, napríklad tie, ktoré odkazujú na to, keď niekto dlho kričí „uááááááááá...", informuje portál Obkec.

Absolútne najdlhším slovom na svete je názov chemického prvku, ktorý začína Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyltyrosylglutamyl... a podľa portálu Digital Spy má toto slovo celkovo neuveriteľných 189 819 písmen.