Bola na medicíne, no nechcela sa šesť rokov trápiť. Z nádejnej doktorky vyrástla skvelá herečka

Chcela byť letuškou alebo lekárkou. Uvažovala nad týmito povolaniami, no keď vyhrala celoslovenský konkurz do filmu Sojky v hlave, uchvátilo ju herectvo. Mamička ju navyše prihlásila do divadelného súboru, v ktorom strávila celé svoje detstvo i pubertu.

Po vyštudovaní gymnázia síce začala študovať medicínu, no po semestri zistila, že to nie je nič pre ňu a nakoniec kartu stavila na herectvo. Obľúbená slovenská herečka účinkovala v niekoľkých divadlách, v dabingu aj seriáloch.

Spoznávate dievčinu, ktorá si už v detstve zahrala vo filme?

Foto: Facebook E. P.

Článok pokračuje na ďalšej strane: