Keby som nebol otcom, nebol by som nažive. Bradley Cooper po narodení dcéry najskôr nič necítil

Jeho život bol alkohol a drogy, nemal žiadnu sebaúctu a každú chvíľu bojoval so svojimi démonmi. Bradley Cooper pred 19 rokmi úplne zmenil svoj život, nie je viac závislý, no aj tak priznáva, že nevie, či by bol dnes medzi živými, keby sa mu nenarodila dcéra Lea. V podcaste Daxa Sheparda s názvom Armchair Expert priznal, že jej príchod na svet mu zachránil život.

Necítil rodičovskú lásku

„Úprimne, nie som si istý, či by som bol nažive, keby som nebol otcom,“ prezradil obľúbený herec, ktorý sa stal rodičom v roku 2017, keď so svojou vtedajšou priateľkou Irinou Shayk privítali na svete dcéru Leu De Sein. Začiatky rodičovstva pre neho pritom vôbec neboli jednouché. Priznal, že nedokázal porozumieť láske, ktorú cítila jeho partnerka k novorodenej dcére. Nevedel sa stotožniť s Irininými výrokmi, že by za svoju dcéru položila život bez mihnutia oka.

„Ja vlastne ani neviem, či toto dieťa ľúbim,“ popísal myšlienky, ktoré mu vtedy vírili v hlave. Zvláštne pocity cítil dlhých osem mesiacov a obával sa, že k dieťaťu nikdy nenadviaže silné puto. „Mať novorodeniatko bolo fascinujúce, rád som sa o ňu staral, ale ak by niekto vošiel so zbraňou, dokázal by som za ňu položiť život?“ zamýšľal sa.

Bez dcéry by tu nebol

Nakoniec ale jedného dňa, z ničoho nič, všetky pochybnosti a obavy zmizli. „Zrazu som o ničom nepochyboval,“ povedal herec, ktorý si dal za cieľ, aby jeho dcéra vyrástla v čo najzdravšej domácnosti, aj keď sa s jej matkou rozišli.

