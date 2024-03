Dievčatá plačú, pretože nemajú legínové nohy. Sociálne siete bojujú s novým nebezpečným trendom

Ak ste na to narazili na sociálnych sieťach, je to strašné, hovorí terapeutka.

„Posledné štyri hodiny som plakala, pretože nemám ‚legínové nohy‘,“ napísala v komentároch na TikToku dievčina. Je len jednou z mnohých, na ktorých zapôsobil virálny trend s názvom „legging legs“. Ten hovorí, aký typ nôh je vhodný na nosenie legín. Niektoré trendy môžu byť zábavné, iné inšpiratívne, no mnohé aj nebezpečné a nezdravé. Proti tomuto trendu, ktorý hovorí, že stehná bez medzery nie sú vhodné do legín, zakročil aj samotný TikTok.

Začína sa mi tvoriť medzera, som spokojná

Podobný trend vznikol na sociálnych sieťach ešte v roku 2010, keď sa mladé dievčatá usilovali o tzv. „thigh gap“, teda medzeru medzi stehnami. Tá mala byť jasne viditeľná, aj keď ste mali nohy tesne pri sebe, tým pádom ste mali mať čo najchudšie stehná. Trend sa rozšíril do celého sveta a dievčatá z rôznych krajín zakladali blogy, kde dávali tipy, ako vytúženú medzeru získať. „Začína sa mi tvoriť medzera medzi stehnami, som spokojná,“ citovala ešte v roku 2014 agentúra ČTK dievča, ktorá písalo pod pseudonymom elleskyyy.

Iné dievčatá písali sklamané komentáre, že si medzeru nikdy „nevypestujú“ a prezývka jednej z nich – starvingforperfection, teda hladovanie k dokonalosti, hovorila za všetko. „Včera som zjedla iba 380 kalórií, ale potom som si dala ešte cukríky, ktoré mali 650 kalórií! Katastrofa,“ písala na sociálnej sieti Tumblr tínedžerka Anastasia. Ako uvádza Svetová zdravotnícka organizácia, dievča v jej veku by malo pritom prijať aspoň 2 500 kalórií.

Cesta k poruchám príjmu potravy

Dievčatá chceli vyzerať ako ich idoly z mól alebo tituliek časopisov, no máloktoré si uvedomovalo, čo sa za chudosťou modeliek môže skrývať. „Je ale nutné si uvedomiť, čo sa za extrémne štíhlym vzhľadom modeliek často skrýva. Buď sú to poruchy príjmu potravy, alebo Photoshop,“ hovorila ešte pred rokmi zakladateľka organizácie STOB (Stop obezite) Iva Málková.

Zároveň vysvetlila, že rozloženie tuku na tele je dedičné a nedá sa vybrať jedna konkrétna časť tela, z ktorej by sme chceli schudnúť. „Také dievčatá sa preto budú snažiť schudnúť na celom tele, a to aj za pomoci drastických diét. To ale vedie krátkodobo k mentálnej anorexii a dlhodobo aj k jojo efektu,“ povedala pre iDNES.cz v roku 2014, keď vrcholil trend „thigh gap“.

Legínové nohy

Aj keď si mnohí mysleli, že nič podobné sa už vďaka osvete a hnutiu body positivity nikdy nevráti, mýlili sa. Na populárnej sociálnej sieti TikTok sa teraz šíri nový trend s názvom „legging legs“, ktorý opäť propaguje nezdravý ideál krásy.

