Skočil z bratislavského mosta a už sa nevynoril. Smrť Jiřího Schelingera zostala zahalená rúškom tajomstva

Populárny spevák by dnes oslavoval 73 rokov.

„Počuli ste? Schelinger sa utopil v Dunaji!“ kolovali pár dní pred Veľkou nocou v roku 1981 klebety, ktorým nikto nechcel veriť. Smrť Jiřího Schelingera, ktorý by 6. marca oslavoval 73. narodeniny, prišla náhle a médiá o nej krátko informovali až v júni. Odchod populárneho speváka a autora hitov ako Holubí dům či Což takhle dát si špenát, ktorý žil pre hudbu, je dodnes zahalený rúškom tajomstva.

Jiří Schelinger doma v pražskej štvrti Nusle. Foto: Wikipedia/Súkromný archív Milana Schelingera

Objavil ho Karel Šíp

Jiří Schelinger sa narodil 6. marca 1951 v Bousove v okrese Chrudim. Vyrástol v rodine učiteľa klasickej gitary v pražskej štvrti Nusle spolu s o rok mladším bratom Milanom. Svoju prvú skupinu Nothing But Nothing založil už na základnej škole a hral v nej na gitare. Tri roky sa v Ľudovej škole umenia učil hre na klavír a krátko aj na gitare.

Učilište, kde sa pripravoval na profesiu inštalatéra, nedokončil. Niekoľko mesiacov bol kulisárom v Divadle Jiřího Wolkera, napokon však skončil ako hudobník. Objavil ho Karel Šíp, ktorý mu ponúkol miesto spevák v skupine Faraon - napokon však zakotvil v skupine Františka Ringa Čecha. „Vždy som túžil mať svojho skladateľa, ako mal Voskovec s Werichom Ježka a Suchý Šlitra,“ spomínal Čech a dodal: „Splnilo sa mi to až v osobe Jiřího Schelingra.“

Stal sa z neho tvrdý rocker

S kapelou koncertovali v roku 1977 spolu s britskou skupinou Smokie, ktorá bola v tej dobe na vrchole slávy. A pokiaľ na začiatku speváckej dráhy začínal s rhythm & blues a soulom, postupne Schelinger prešiel cez pop až k tvrdšiemu rockovému soundu. Ten ešte zvýraznil, keď do skupiny Františka Ringo Čecha prišiel na post kapelníka a gitaristu jeho mladší brat Milan.

Najväčšie hity pritom nehrával rád. „Keď mal spievať Holubí dům, nebol nadšený, ale povedala som mu, že je to naozaj pekná pesnička. Oveľa horšie prežíval, keď mal spievať Což takhle dát si špenát. Od zlosti alebo zúfalstva ostrihal nožnicami všetky kvety, ktoré sme mali doma,“ spomínala pre Plus 7 dní jeho bývalá manželka Alena. Spevák mal prezývku „Slniečko“ pre jeho bezprostrednú, milú a nekomplikovanú povahu.

Rockový repertoár zabiehali na koncertoch a v roku 1981 mali vydať album Zemětřesení ale Jiří nahral iba dve skladby Alchymista a Sen. Žiaľ, jeho kariéru znenazdajky ukončila nesmierna tragédia.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.