Nechajte Kate na pokoji. Čierna ovca kráľovskej rodiny v reality šou prehovorila o vzťahoch v monarchii

Britské médiá o ňom hovoria ako o čiernej ovci rodiny Kate Middleton. Jej strýko Gary Goldsmith sa neslávne preslávil problémami s drogami aj napadnutím manželky pred ich domom. Tentokrát prichádza s ďalšou kontroverziou, keď sa stal súčasťou britskej celebritnej verzie Big Brother. Aj keď kráľovská rodina nie je z jeho účasti nadšená, kontroverzný strýko zatiaľ pred kamerami nešetril chválou na Kate a prehovoril aj o jej stave po operácii. Okolo jeho vystupovania v reality šou ale nastala veľká diskusia.

Nemohla sa brániť

„Nie sú radi, že ide do Celebrity Big Brother. Sú z toho na nervy. Kate tento stres nepotrebuje,“ citoval The Sun zdroj z rodiny Middletonovcov. Obavy môžu mať z toho, že slávne osobnosti v tejto šou často odhaľujú škandalózne alebo šokujúce informácie. V rozhovore pre tento denník Gary Goldsmith uviedol, že posledná vec, ktorú by chcel dosiahnuť svojím účinkovaním v šou, je ublíženie svojej rodine.

Goldsmith sa v reality šou predstavil ako „strýko budúcej kráľovnej krajiny“ a povedal, že jeho neter Kate je jednoducho dokonalá. Mrzí ho, ak si ľudia myslia niečo iné. „Je krásna zvonku, ale ešte krajšia zvnútra a je naozaj milujúcou mamou,“ povedal kontroverzný strýko, podľa ktorého monarchii záleží na vzťahoch v rodine a preto je nahnevaný na Harryho. Ten vo svojej knihe tvrdil, že to bola Kate, ktorá neprijala do rodiny Meghan a mala rasistické postoje.

„Bol som veľmi nahnevaný, keď sa pustil do mojej krásnej netere, ktorá sa nemohla brániť,“ povedal Goldsmith. Dodal, že Kate ani jej mama Carole rozhodne nie sú rasistky. „Je to ďaleko od pravdy,“ povedal a rozhovoril sa aj o súčasnom stave kráľovskej rodiny.

Kate, uzdrav sa

Článok pokračuje na ďalšej strane: