Slovákov straší druh komár, ktorý prenáša nebezpečné choroby. Odborníci vysvetľujú, prečo sa nemusíme báť

Vhodné je brániť vniknutiu komárov do miestnosti, a to sieťkami na oknách a dverách.

Je málo pravdepodobné, že by tigrované komáre v súčasnosti medzi populáciou na Slovensku šírili ochorenia, akými sú Zika, dengue či západonílska horúčka. Uviedli to zo sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Poukázali pritom na to, že nie každý komár musí byť infikovaný a zdraviu nebezpečný.

Kedy bude predstavovať nebezpečenstvo?

„Komár sa nakazí vtedy, ak sa nacicia krvou infikovaného človeka, prípadne zvieraťa. Až takto infikovaný komár môže ochorenie šíriť aj na svoje ďalšie obete. Platí, že čím viac ľudí je infikovaných, tým je pravdepodobnejšie, že sa choroba bude ďalej šíriť prostredníctvom komárov. Ochorenia ako západonílska horúčka, dengue, chikungunya či Zika sa na Slovensku či v okolitých krajinách zatiaľ bežne nevyskytujú,“ ozrejmili.

Komár tigrovaný. Foto: Wikipedia/James Gathany, CDC

Tigrovaný komár začne na Slovensku predstavovať vážnejšie riziko pre verejné zdravie vtedy, keď stúpne počet ľudí infikovaných vírusmi, akými sú západonílsky vírus, dengue, chikungunya, Zika alebo pôvodca žltej zimnice. „Komár sa tak stane významným vektorom prenosu a ochorenie bude ďalej prenášať. A práve tu má svoju dôležitú úlohu prevencia,“ doplnili odborníci.

Základ prevencie

Základom prevencie je podľa nich nevytvárať vo svojom okolí podmienky pre liahnutie komárov a predchádzať ich poštípaniu. „V čase najvyššej aktivity komárov sa odporúča v exteriéri používať účinné repelenty proti hmyzu, obzvlášť počas pobytu v prírode nosiť vhodný odev,“ priblížili.

