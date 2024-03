Keď skončil Milionár, padol na dno. Martin Nikodým prešiel radikálnou zmenou, ale na lásku nezanevrel

Tvrdí, že žije tak, aby nemusel nič skrývať a otvorene hovorí aj o láske, vzťahoch a samote. Obľúbený moderátor Martin Nikodým, ktorý 9. marca oslavuje 53. narodeniny, sa len nedávno vzdal väčšiny svojich materiálnych vecí, vymenil veľký dom za čosi omnoho menšie a prešiel očistným procesom. Ten označil za liečivým. Radikálnu zmenu podstúpil po tom, ako si prešiel rozchodmi a obdobím, ktoré sám nazval „pádom na hubu“. Ako priznal pre Plusku, na lásku pritom nezanevrel ani po rokoch.

Spadol na dno

Z rádia sa dostal až do televízie, vďaka šou Milionár sa stal hviezdou a doma ho vždy čakala manželka a dve deti. Zdalo sa, že má všetko, no stačilo málo a o to všetko aj prišiel. „Mal som pocit, že je všetko veľmi dobré. Došiel Milionár a zrazu to išlo prudko hore. Potom Milionár skončil. To bolo také životné obdobie. Pomerne náročné. Rozviedol som sa, Milionár sa skončil a všetko to bolo veľmi zvláštne. Tak som trošičku padol na hubu,“ povedal otvorene v šou Trochu inak s Adelou Vinczeovou moderátor, ktorý bral rozvod ako šancu na nový začiatok.

Ako hovoril pre Nový Čas, s bývalou manželkou pochopili, že pre svoje deti dokážu vytvoriť harmonickejšie prostredie vtedy, keď nie sú spolu. K rovnakému záveru prišiel aj o niekoľko rokov neskôr, keď ukončil ďalší vzťah s matkou svojho tretieho dieťaťa. „Američania hovoria kráľovná, my hovoríme matka a matky mám už dve,“ hovoril Martin Nikodým. Zároveň priznal, že tú svoju kráľovnú ešte nenašiel.

Radikálna zmena

„Bolo to náročné, zvláštne aj očistné obdobie,“ priznal na sociálnych sieťach v roku 2020, keď sa rozhodol pre radikálnu zmenu. Z veľkého domu sa po rokoch presťahoval do prenájmu, vzdal sa materiálnych vecí a začal žiť odznova.

