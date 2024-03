Odmietla ísť na botox, tak dostala kopačky. Sharon Stone zmenila postoj ku kráse po mozgovej príhode

Pikantnú scénu pri vypočúvaní si zapamätal asi naozaj každý. Keď sa na začiatku 90. rokov dostal do kín film Základný inštinkt, Sharon Stone sa stala svetovým sexsymbolom. Malo to však aj temnejšiu stránku. Legendárna hollywoodska herečka, ktorá 10. marca oslavuje 66. narodeniny, neskôr priznala, že hoci v minulosti holdovala kozmetickým procedúram a botoxu, omladzujúce zákroky už rázne odmieta. Nepresvedčil ju ani mladší partner, ktorý ju požiadal, aby si išla dať pichnúť botoxovú injekciu.

Nepáčim sa ti? Odíď

„Pravdepodobne by to prospelo tvojmu aj môjmu egu,“ povedala dotyčnému, no procedúru aj tak nepodstúpila. Ako priznala pre arabský Vogue, s mladším mužom vzťah kvôli tomu ukončila. „Ešte raz sme sa potom videli, ale stratil záujem sa so mnou ďalej vídať. Pokiaľ vo mne nevidíš viac ako to, prosím, tam sú dvere,“ odkázala mužovi herečka. Svoj postoj k botoxu Sharon Stone prehodnotila ešte v roku 2001.

Mala iba 43 rokov, keď dostala mozgovú príhodu. Bola takmer smrteľná. Aj keď nakoniec prežila, musela sa naučiť žiť úplne odznova. Učila sa rozprávať, chodiť aj písať. Zotavila sa až po siedmich náročných rokoch.

„Bolo obdobie v mojom živote, keď som bola super populárna a chodila stále na botox a výplne. A potom som mala mŕtvicu a deväťdňové krvácanie do mozgu a musela som dostať asi 300 injekcií, aby mi zase spojazdnili polovicu tváre,“ spomínala herečka na časy, ktoré jej navždy zmenili pohľad na kozmetickú chirurgiu. Neovplyvnil ju ani mladší partner a jeho spomínaná žiadosť.

Starnutie neznamená koniec

