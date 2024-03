Mala zdravé dvojičky a milujúceho muža, no utápala sa v alkohole. Evu Holubovú zachránil až Jan Kraus

Je jednou z najväčších hviezd českého filmu a divadla a na filmovom plátne by pokojne mohol skončiť aj jej životný príbeh. Eva Holubová, ktorá 7. marca oslavuje 65. narodeniny, sa z chudobných pomerov dostala až na samotný vrchol, no ani to jej nezaručilo šťastie. V čase, keď sa jej narodili dvojičky, mala po svojom boku milujúceho muža Miroslava a ponúkali jej jednu pracovnú ponuku za druhou, prežívala vo svojom vnútri peklo. Herečka zapíjala depresie, chodila opitá do práce a pod vplyvom ju videli aj vlastné deti. Z toho najhoršieho ju dostal kolega a kamarát Jan Kraus, ktorý jej povedal pravdu do očí.

Dievča z chudobnej rodiny

Eva Holubová sa narodila v Prahe do rodiny účtovníčky a robotníka. Ako priznala, vyrastala vo veľmi skromných pomeroch. „Boli sme veľmi chudobná rodina, všetko oblečenie bolo dedené, prešívané, ale ja som túžila po oblečení zo Západu, ktoré sa u nás predávalo prevažne v Tuzexe. V období dospievania som si zo svojej chudoby urobila prednosť, kradla som mame prestieradlá a šila z nich široké šaty,“ spomínala na Instagrame. Aj napriek chudobe jej rodičia dopriali jednu vec.

Obaja milovali divadlo, a tak začali malú Evu vodiť na rôzne predstavenia. Už na základnej škole si všimla, že ani ona nemá problém vžiť sa do druhých a napodobňovať ich. „Keď som bola na vidieku, tak som chcela byť dojičkou, potom som začala chodiť do školy, tak som chcela byť učiteľkou, neskôr smetiarkou. Mala som pocit, že herečka to všetko môže zahrať, takže môže byť vlastne všetkým,“ priznala pre Český rozhlas.

Na svete zostala sama

Otec z nej však herečku nechcel - na toto povolanie mu neprišla príliš pekná. „Otec patril k tým rodičom, ktorí vždy hovorili – ty to nedokážeš, to sa ti nepodarí,“ spomínala Eva. Práve s otcom nakoniec zostala sama. Mamička ju opustila veľmi náhle.

