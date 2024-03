VIDEO: Otec utešoval rozrušeného vodiča, ktorý zrazil jeho dcérku. Odpustil mu, pretože vedel jednu vec

Bola to scéna, ktorá vzbudzuje strach nielen u rodičov, ale aj u vodičov. Muž išiel autom po ulici v Brazílii, keď sa pred ním v okamihu vyrútilo 10-ročné dievča, ktoré utekalo za loptou. Dupol na brzdy, no nárazu sa vyhnúť nedokázal. Našťastie, malá Haghatta nebola vážne zranená, hoci aj napriek tomu ju urýchlene previezli do najbližšej nemocnice.

Ako píše Good News Movement, vodič len bezmocne sledoval, ako jej malé telíčko nakladajú do sanitky. Bol to preňho tak silný okamih, že sa z obáv o jej zdravie bezmocne so slzami v očiach zrútil. Vtedy dostal útechu od človeka, od ktorého to naozaj nečakal.

Pozrite si krásny moment, keď otec prekonáva vlastný strach o dcéru, len aby utešil niekoho iného:

Haghattin otec bol z nehody svojej dcéry poriadne vystrašený, no keď zbadal ustráchaného vodiča, našiel si chvíľku aj na to, aby ho utešil. Video ukazuje, ako otec berie zničeného vodiča do náručia, drží ho za tvár a hovorí mu, že všetko bude v poriadku. Zjavne si uvedomoval, že za nepozornosť jeho dcérky nemohol a nehodu nespôsobil úmyselne.

Po týždni zotavovania sa zo zranení sa Haghatta vrátila domov a jej zdravotný stav sa potom zlepšoval. Jej otec dokonca pozval vodiča k nim domov, aby ukázal, že medzi nimi nie sú zlé vzťahy a že mu odpustil.