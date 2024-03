VIDEO: Ocko, práve som urobil, čo som musel. Iba 16-ročný mladík hrdinsky zachránil tri deti pred únosom

Žijeme rušný život. Počas dňa sa objavíme na mnohých miestach, kde sa niečo deje, často sme ale takí zaneprázdnení, že si rozruch okolo seba ani nevšimneme. Dokázať sa postaviť útočníkovi tvárou v tvár chce poriadnu dávku odvahy, a to v každom veku. To, na čo sa odvážil len 16-ročný chlapec, preto možno nazvať ozajstným hrdinstvom.

Neváhal a konal

Mladík Canaan Bower v roku 2020 tankoval na čerpacej stanici v Novom Mexiku, keď si zrazu uvedomil, že niečo nie je v poriadku. Začul totiž krik z druhej strany ulice, kde sa muž pokúšal žene uniesť tri deti. Všetci sa presunuli do blízkej stanice, kde násilník pokračoval vo vyčíňaní. Ubližoval ľuďom, ktorí sa snažili brániť tým, že po ňom hádzali fľaše, no nič nefungovalo. Zamestnanci pumpy vedeli, že nemajú veľa času a pokiaľ príde polícia, stane sa niečo veľmi zlé.

Canaan mal schopnosť rozpoznať prítomné nebezpečenstvo a vedel, ako ho prekaziť. Bez ohľadu na to, že nebezpečenstvo hrozí aj jemu, vošiel do obchodu, prebehol cez krvou nasiaknutú podlahu, aby sa dostal k mužovi, ktorý kopal do dverí, kde sa skrývali deti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/kara.g.bower/posts/1294807771272157:1294807771272157

Hrdinský čin a nečakaná správa

Nevedel, či má muž nôž, pištoľ, alebo aký stupeň nebezpečenstva mu hrozí. Vedel len, že treba niečo urobiť. Hrdinsky sa postavil násilnému mužovi, premohol ho a na zemi ho zadržiaval do momentu, kým sa na miesto nedostala polícia.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.