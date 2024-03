Počuli ste už o syndróme spolubývajúcich? Týchto sedem problémov by ste v manželstve nemali ignorovať

Aj v tom najšťastnejšom a najpevnejšom manželstve sa objaví pocit frustrácie. Hoci sa podľa psychológov neoplatí rozoberať úplne každú jednu drobnú sťažnosť, exitujú problémy, ktoré by sme vo vzťahoch nemali podľa nich nechať len tak. Skupina odborníkov pre Huffpost uviedla sedem konkrétnych problémov, ktoré by sme v manželstve nemali ignorovať.

7. Cítite úzkosť, keď máte byť so svojím partnerom

Točí sa vám hlava, máte žalúdočné problémy alebo problémy so spánkom? Rodinná terapeutka Jennifer Chappell Marshová hovorí, že to sú len tri z mnohých symptómov, ktoré môžete zažívať pri partnerovi, s ktorým vzťah nie je v poriadku. „Niekedy, ak niečo vo vzťahu nie je v poriadku, možno to nedokážeme presne určiť, ale naše telo nám povie, že niečo nie je v poriadku,“ vysvetlila.

6. Cítite sa osamelo, aj keď ste spolu

Každý z nás má niekedy zlý deň, keď si myslíme, že sme na všetko sami a nedokážu nám pomôcť ani naši partneri. „Ak však tieto pocity osamelosti zažívate častejšie, stojí za to preskúmať, prečo sa cítite vo vzťahu takí izolovaní,“ vysvetlila Marshová a dodala, že pocit osamelosti vo vzťahu môže byť znamením, že sa partneri odpájajú od seba fyzicky aj emocionálne. „Sú potrebné aktívne kroky, inak sa priepasť medzi vami zväčší,“ odkázala.

Foto: Freepik

5. Neviete sa férovo pohádať

Konflikt je prirodzenou súčasťou vzťahu, no dôležitá je schopnosť hovoriť o problémoch s rešpektom, čo je znakom zrelého a zdravého vzťahu. „Páry, ktoré neprišli na to, ako to urobiť, si buď všetky vykričia do očí, alebo sa vôbec nehádajú. Namiesto toho, aby riešili problémy, veci len zametajú pod koberec,“ uviedol terapeut Kurt Smith. Podľa neho sú problémom vo vzťahu nielen nadmerné hádky, ale aj úplný opak – vyhýbanie sa konfliktom.

„Všadeprítomné vyhýbanie sa konfliktom môže naznačovať, že jeden alebo aj obaja partneri si nie sú istí, že by problém vyriešili. Vyhýbanie sa krátkodobým konfliktom vedie k dlhodobému odporu a odpojeniu. Je to hlavná príčina ‚syndrómu spolubývajúcich‘, čo znamená, že páry spolu vychádzajú, ale necítia intímne spojenie,“ vysvetlil.

