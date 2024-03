S dcérou žila na ubytovni, na deň mala pár korún. Prvá dáma Česka si mohla dovoliť iba pár koliesok šunky

Štát by nemal dopustiť, aby mala žena 50 korún na deň, ako sa to stalo aj mne, hovorí otvorene Eva Pavlová.

Roky bývali v rodinnom dome a nevedeli si predstaviť, že by žili v apartmáne na pražskom hrade. „To je naozaj bývanie na zámku, to si nedokážem úplne predstaviť,“ priznal po inaugurácii český prezident Petr Pavel, ktorý sa nakoniec rozhodol pre bývanie v Lumbeho vile pod hradom, ktorú si s manželkou zariadili obyčajným nábytkom zo známeho švédskeho reťazca.

Za obyčajné bývanie a záhradu bola vďačná najmä prvá dáma, Eva Pavlová, ktorá si rovnako ako jej manžel nevedela predstaviť, že by žili na zámku. V časoch, keď bola mamou samoživiteľkou, žila s dcérou v ubytovni a na deň mala v prepočte iba dve eurá.

Nechcela sedieť za priehradkou

Vyrastala na dedine v podhorí Jeseníkov, kde bola nádherná príroda a drsné podnebie. Jej detstvo bolo podľa nej krásne aj náročné, pretože sa u babičky a deda starali o veľké hospodárstvo. „Vďaka tomu, v čom som vyrastala, vo mne zostala pokora, úcta a láska k prírode aj k ľuďom. Z tých 18 rokov, ktoré som v podhorí Jeseníkov strávila, si odnášam veľmi milé spomienky,“ spomínala pre Vogue Eva Pavlová, rodená Zelená, ktorá pôvodne chcela byť učiteľkou, no keď prišli do školy robiť nábor chlapcov do armády, oslovilo ju to.

„Nechcela som robiť žiadne sedavé zamestnanie, sedieť za priehradkou na pošte, „​úradníčiť“, a tiež som už nechcela zaťažovať rodičov mojím ďalším štúdiom. Hovorila som si, že tá práca asi má zmysel, a spýtala som sa, či berú aj dievčatá,“ hovorila o momente, ktorý určil smerovanie jej života. Eva študovala v Košiciach, neskôr chcela pokračovať na Vojenskej politickej akadémii Klementa Gottwalda v Bratislave, na to nemala vyhovujúci kádrový posudok. Aby mohla študovať, vstúpila do KSČ, čo neskôr ľutovala.

Eva Pavlová s dcérou. Foto: Instagram - @eva__pavlova

Peniaze iba na pár koliesok šunky

„Dnes viem, že to bola chyba. Patrila som medzi tých naivných, nezrelých ľudí, ktorí podľahli tlaku. Na druhú stranu mám túto skúsenosť a môžem o dobe minulej hovoriť, nielen citovať výklady z kníh,“ uviedla v týždenníku Přítomnost Eva, ktorá svoj život obetovala kariére, no následne aj svojej mladej rodine. Vydala sa a na svet priviedla dcéru Evu, ktorá jej vždy bola oporou. Prvé manželstvo ale skončilo rozvodom a Eva teraz prvýkrát priznala, čo všetko musela prežiť.

