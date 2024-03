Nechutné a divné, píšu žene, ktorá dojčí vlastnú neter. Svojej sestre by však pomohla kedykoľvek

Keď jej sestra mesiac po pôrode ochorela a nemohla dojčiť, neváhala a podujala sa na šľachetnú vec. Emily Boazmanová sestru Katelyn v dojčení sama zastúpila a zatiaľ čo ju jedna časť fanúšikov chválila, iní jej čin ohodnotili ako divný či dokonca nechutný. Ona však vie, že svojej sestre pomohla najlepšie, ako vedela.

Divné a nechutné?

„ Dojčím dieťa mojej sestry, zatiaľ čo ona je a zotavuje sa,“ povedala trojnásobná mamička v jednom zo série úprimných videí na svojom TikToku, v ktorom vidieť, ako má na jednom prsníku prisaté svoje dieťa a na druhom sestrino.

♬ Little Life - Cordelia @emilyboazman The slap at the end.🙊😂 But truly, this used to be such a normal part of culture, and now its considered weird. It truly “takes a village” and I think it’s so special to be able to feed my niece.🥹 #ittakesavillage

Reakcie verejnosti však na seba nenechali dlho čakať. Zatiaľ čo jedni to považovali za akt rodinnej podpory a solidarity, druhým to pripadalo divné a nechutné. „Je to divné, ja by som nikdy nenechala niekoho iného dojčiť moje dieťa,“ napísala jedna mamička. „Je to voľba matky, ale pre mňa by to nebolo," pridala sa ďalšia.

„Je to zvláštne. Sme si také blízke. Nám to nie je divné. Ľudia povedia, že nechutné. Pred stovkami rokov to bola norma. Pozerá sa na to ako divné, aj keď to bola tá najprirodzenejšia vec. Je to len kŕmenie dieťaťa," zverila sa portálu Mirror Emily, ktorá svoju neter začala dojčiť po tom, ako jej sestra po ťažkom pôrode ochorela na črevnú infekciu a pár dní bola hospitalizovaná v nemocnici.

Nebolo to po prvýkrát

Keďže v tej dobe stále dojčila svojho syna, vďaka dostatku materského mlieka mohla pomôcť s dojčením aj svojej sestre.

„Sestra bola vyčerpaná, tak som jej dcéru niekoľkokrát dojčila. Strážila som všetky deti, a keď Kyan plakala, len som ju nadojčila. Je to jednoduchšie, než sa starať o fľašu s umelým mliekom,“ dodala s tým, že dojčením svojej netere by chcela opäť spopularizovať dojčenie cudzích detí. D ojčenie jej netere podľa jej slov symbolizuje odveké príslovie, že „na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina“, a zdôrazňuje vzájomnú podporu rodiny.

So sestrou sme si blízke

