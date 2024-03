Pýtala si si veľkého chlapa, dostala si aspoň veľkú hlavu. Za Janka Tribulu sa postavilo množstvo Slovákov

„Zišiel som z vysokých tatranských štítoch, aby som sa dal do gala a vymenil všetky svoje vetrovky za krásne smokingy,“ hovoril s nadšením v dokrútke počas prvého večera Let's Dance Ján Tribula, na ktorého boli mnohí zvedaví. V prvom kole nakoniec predviedol cha-chu, po ktorej ho Adela Vinczeová nazvala tanečnou legendou. Divákov ale zamrzel komentár jej manžela a moderátora večera Viktora, ktorý si neodpustil nemiestny vtip.

Žiadna úcta

„Ľudia za mnou umierali od smiechu,“ neodpustil si Viktor Vincze po tom, čo pár dotancoval. Aj napriek tomu, že Janko Tribula nakoniec skončil podľa bodov na chvoste tabuľky, publikum v sále jeho výkon a snahu odmenilo standing ovation. Divákov za obrazovkami najviac nahnevalo, keď moderátor večera Jankovej tanečnej partnerke Natálii Glosíkovej povedal: „Pýtala si si veľkého chlapa, dostala si aspoň veľkú hlavu.“

Komentár vyvolal šum v hľadisku a nakoniec aj diskusiu na internete, kde sa ľudia vo veľkom zastávajú Janka Tribulu. „Bolo vidieť, že už mu to nie je prijemné. Žiadna úcta,“ písala v komentároch fanúšička Petra. „Tiež mi to bolo nepríjemné počúvať... Ako by sa cítil, keby niekto stále narážal na veľký nos jeho ženy?“ pridala sa fanúšička Klára do debaty, v ktorej mnohí argumentujú, že išlo o učebnicový príklad bodyshamingu.

Odpoveď Janka Tribulu

„To s tou veľkou hlavou bolo cez a popritom z Janka vyžaruje také dobro a ľudskosť, on podľa mňa vo svojom živote nikdy nikomu nijako neublížil, ja by som ho strašne chcela za kamaráta. Neskutočne dobro a pokoru vyžaruje,“ odkázala jedna z mnohých fanúšičiek. Ku komentáru Viktora Vinczeho sa pre Topky nakoniec vyjadril aj samotný Ján Tribula. Priznal, že bol v takom vypätí, že urážku najskôr ani nepočul.

