Dve obyčajné veci dokážu zázraky. Marika Gombitová našla šťastie na mieste, ktoré jej pripomína krásne časy

Mojou povinnosťou je vyzerať najlepšie, ako sa dá, tvrdí legendárna slovenská speváčka. Stačia jej na to pritom iba dve veci. Marika Gombitová v najnovšom rozhovore pre týždenník Život prezradila, na čom si pri vizáži zakladá, ako vyzerá jej bežný deň, ale aj to, ako ju prijal jej milovaný východ, kde teraz trávi viac času ako predtým.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Stále spievanie miluje

Napriek neľahkému osudu sa jedna z našich najlepších speváčok nikdy nevzdala a naďalej na sebe tvrdo a poctivo pracuje. Aj dnes v sebe skrýva mimoriadne skladateľské ambície a krásne zafarbený hlas. Marika Gombitová stále ukazuje, čo v nej je a žiadna temnota utrpenia jej talent hudobného daru nezatieni. Spievanie totiž miluje.

Dôkazom sú aj dva nedávne pražské koncerty, ktoré vypredala. „Moji fanúšikovia ma v minulosti podržali v najťažších chvíľach a sú pre mňa viac než len poslucháči mojich piesní. Sú moja rodina,“ vyznala sa speváčka.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Hudba jej pomáha

Dodala, že aj kvôli hudbe a spievaniu svoj súkromný a pracovný život žije v jednom dychu, nemožno ich preto len tak oddeliť. Denne však podstupuje prísny režim a to najmä pre zdravotný stav. Pravidelne poctivo cvičí a absolvuje celý rad zdravotných a rehabilitačných rituálov. „Takto to mám nastavené viac ako štyri­dsať rokov. Nech sa na to pozriem akokoľvek, moje fungovanie je zo všetkých stránok askéza,“ hovorí úprimne Marika.

Napriek tomu to však nevníma nijako negatívne - žije obklopená svojimi najbližšími, ako aj milovanými psíkmi. Snaží sa starať o svoje telo aj dušu a najmä spievať a tvoriť. „V zmysle svojich možností sa snažím byť v kontakte s fanúšikmi. Ako už veľakrát odznelo, hudba je najsilnejšia forma mágie. Tejto mágii verím a táto mágia mi pomáha,“ dodáva umelkyňa.

Stavia na prirodzenosť

