Život Aurelka navždy zmenil desivý záchvat. Malému bojovníkovi svitá nádej, no potrebuje vašu pomoc

Aurelko bol do dvoch rokov veľmi živý a hravý chlapček.

Behal, hral sa, rozumel pokynom aj rozprával. Život malého Aurelka však náhle zmenil deň, keď sa bez varovania objavil prvý epileptický záchvat a jeho telíčko zostalo bezvládne ležať na zemi. Našťastie, vďaka pohotovej reakcii jeho mamy všetko dobre dopadlo, no keď si mysleli, že majú vyhraté, záchvaty začali prichádzať takmer každú noc. Malému bojovníkovi by vedelo pomôcť stretnutie s delfínmi, to si ale rodina popri iných terapiách nemôže dovoliť.

Okamih plný hrôzy

„Náš synček sa narodil akútnym cisárskym rezom, pretože sa mi začala rozpadávať placenta. Do dvoch rokov sa vyvíjal normálne ako zdravé deti,“ spomína pre portál Donio mamička malého Aurelka na momenty, keď mali doma hravého chlapčeka.

Keď mal dva roky, pri hraní dostal epileptický záchvat. „Ja ako mama som sa tak zľakla, myslela som si, že už nežije. Bol v bezvedomí. Boli to najhoršie momenty nášho života, keď sme museli volať záchranku a boli sme hneď prevezení a hospitalizovaní v nemocnici,“ opisuje mamička okamihy, ktoré navždy zmenili ich životy.

Prestal rozprávať aj chodiť

Začal sa kolotoč vyšetrení, Aurelko dostal lieky proti záchvatom, no žiaľ, tie prichádzajú aj dnes takmer každú noc. „Tie záchvaty ho úplne pozastavili vo vývoji. Po čase nám prestal rozumieť a bol si len tak sám pre seba, prestal aj rozprávať a chodiť. Teraz väčšinou leží, ale keď má menej záchvatov, tak si aj sadne a pozerá rozprávku,“ vysvetľuje a dodáva, že jej synček aktuálne potrebuje celodennú opateru.

