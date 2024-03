Ak zasiahnete včas, dokážete zabrániť vzniku rakoviny. Ochrana pred HPV vírusom je zadarmo

Rezorty školstva a zdravotníctva podporujú prevenciu žiakov pred HPV vírusom formou edukačného programu Health Flag. Školy sa budú môcť zapojiť do druhej fázy projektu. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR v súvislosti s tým, že pondelok bol Svetovým dňom povedomia o HPV víruse.

Edukačný program

Do pozornosti dal rezort školstva projekt občianskeho združenia (OZ) Áno prevencia s názvom Health Flag. Ide o online edukačný program, nad ktorým prebral záštitu. „V prvej fáze sa do neho prostredníctvom platformy EduPage zapojilo 255 tried, registrovalo sa približne 4200 študentov a test spravilo 2800 študentov, čo je vynikajúca správa, lebo za týmito číslami je nielen záujem študentov o svoje zdravie, ale aj snaha pedagógov po celom Slovensku,“ uviedol štátny tajomník MŠVVaM Ján Hrinko.

Stredné školy sa podľa slov ministerstva budú môcť zapojiť do druhej fázy projektu Health Flag. V najbližšom období má OZ Áno prevencia organizovať webinár o pravidlách a možnosti zapojenia sa s voľným vstupom pre všetkých učiteľov, ktorí prejavia záujem. Títo automaticky získajú e-book s potrebnými informáciami.

Projekt Health Flag

Ako avizovali z rezortu, školy a ich triedy sa budú môcť zapájať do projektu v apríli a máji. Žiakov do súťaže prihlasuje pedagóg. Podotkli, že v máji by sa malo konať druhé, náročnejšie kolo súťaže. Vyhodnotenie a oceňovanie najlepších tried a učiteľov sa podľa ich slov uskutoční v júni.

