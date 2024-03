Toto je podľa vedcov ten najlepší vtip všetkých čias. Vyberali ho milióny ľudí po celom svete

Smiech je univerzálny, lacný a zároveň zdravý, keďže prospieva nášmu mozgu či srdcu. Považujeme ho za prejav radosti, no dokážu nás rozosmiať aj úplne banálne záležitosti, medzi ktoré nepochybne radíme aj vtipy. Spomínate si, kedy ste sa naposledy zasmiali nad naozaj dobrým vtipom? Napriek tomu, že každý človek má iný zmysel pre humor, vedcom sa podarilo zistiť, ktorý vtip je údajne ten najvtipnejší na svete.

Hodnotili dva milióny ľudí

Ako píše portál LAD Bible, nejde o žiadnu novinku. Masívna štúdia bola vykonaná už pred 23 rokmi, no je aktuálna dodnes. Psychológ, doktor Richard Wiseman začal so svojou štúdiou v roku 2001 prostredníctvom webovej stránky LaughLab. V priebehu roka pozval do svojho prieskumu takmer dva milióny ľudí z celého sveta, aby ohodnotili päť náhodne vybraných vtipov z databázy, ktorá ich obsahovala viac ako 40 000.

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Tim Mossholder

Ľudia, ktorí sa prihlásili na webovú stránku LaughLab, boli vyzvaní, aby hodnotili vtipy pomocou päťbodovej škály od „nie veľmi vtipné“ po „veľmi vtipné“. Titul najvtipnejšieho vtipu nakoniec získal vtip o dvoch poľovníkoch.

Univerzálny vtip

Je pravdepodobné, že po prečítaní uvedeného vtipu nedostanete záchvat smiechu, no podľa doktora Wisemana zvíťazil vďaka svojej univerzálnosti. Niektoré vtipy získali vyššie hodnotenia, tento bol však obľúbený naprieč rôznymi krajinami.

Viac si môžete prečítať na ďalšej stránke.