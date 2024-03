Pozrie sa na mňa a viem, že je čas. Slávne mamičky, ktoré kojili deti oveľa dlhšie, ako sa očakávalo

Väčšina mamičiek má radosť z toho, ak môže kojiť svoje bábätko. Niektoré tak robia aj niekoľko rokov namiesto niekoľkých mesiacov, aj keď si tým vyslúžia kritiku od svojho okolia. Kojiť svojho potomka dlhšie, ako je norma, sa rozhodlo aj niekoľko slávnych žien. Majú na to svoje dôvody. Informuje o tom magazín People.

5. Kelly Rutherford

V rozhovore pre Nadáciu Best for Babes krátko po narodení dcérky Heleny herečka zo seriálu Gossip Girl prezradila, že stále dojčí aj svojho vtedy dvojročného syna Herma. „Aj s príchodom nového bábätka sa môjmu synovi stále dostáva takéto pohodlie a túlenie,“ povedala s tým, že vie, že to nie je pre každého. Keď hovorila o tom, ako oboch súrodencov naraz dojčí, povedala: „Je to naozaj roztomilé, keď sa spolu dojčia. Len sa na ňu pozrie, skontroluje ju a položí ruku na jej malé nôžky. Je veľmi krásne vidieť ich, ako sa navzájom spoznávajú,“ dodala.

4. Alanis Morissette

Keď sa syn Ever v roku 2012 blížil vekovo k batoľaťu, kanadsko-americká speváčka pre Televíziu ABC povedala, že svojho chlapčeka odstaví vtedy, keď sa rozhodne, že je ten správny čas. „Nech sme kdekoľvek, keď si sadne a pozrie sa na mňa, viem, že je čas pritúliť sa. Býva to počas dňa viac a menej, v závislosti od toho, čo potrebuje,“ vysvetlila. Zároveň dodala, že pozná niektoré deti, ktoré sa prirodzene odstavili v dvoch rokoch, niektoré deti sa prirodzene odstavili o pár rokov neskôr. „Myslím, že je to na každom dieťati,“ uviedla ďalej.

3. Monika Bagárová

Česká speváčka, ktorá sa do povedomia divákov zapísala najmä účinkovaním v speváckej šou Česko-Slovensko hľadá Superstar, sa nikdy netajila tým, že kojila svoju dcéru Rumiu dlhšiu dobu. Celkovo to boli necelé štyri roky. „Vydržala som dlho a neľutujem. Bolo to krásne. Celé roky som spávala na jednom boku s rukou hore. Vstávala som často celá ubolená a nevyspatá, ale Ruminka bola veľmi spokojná,“ prezradila Monika pre portál Idnes.cz.

