Vášáryová ako princezná Leia. Takto by vyzerali Hviezdne vojny, keby ich nakrútili v Československu

Veľkú pozornosť získalo na českom a slovenskom internete video, ktoré ukazuje zaujímavú alternatívnu realitu. Umelej inteligencii prikázali, aby vytvorila filmovú ságu Hviezdne vojny, ak by ju nakrútil Karel Zeman. Tento geniálny československý režisér by to určite zvládol, na svoju dobu totiž nakrúcal fantazijné filmy so špeciálnymi efektami, ktoré predbehli svoju dobu. Všetci poznáme Cestu do praveku, Baróna Prášila alebo film Na kométe. Video fiktívneho traileru vytvoril český užívateľ David Spáčil a zverejnil ho na svojou youtubovom kanáli. Na výrobu použil nástroje ako Midjourney alebo ChatGPT.

Foto: YouTube/havranoviny

Československé Hviezdne vojny dostali prvotriedne herecké obsadenie. Krásnu princeznú Leiu by stvárnila Magda Vášáryová, zlým cisárom Palpatinom by bol Miloš Kopecký, múdreho Obi-Wana Kenobiho by stvárnil Vlastimil Brodský a neohrozeným pirátom Hanom Solom by bol Jaromír Hanzlík.

Foto: YouTube/havranoviny

„Toto fiktívne dielko vzniklo ako pocta obom frajerom. Karel Zeman aj (režisér pôvodných Hviezdnych vojen) George Lucas ovplyvnili celé generácie filmárov a ja sám som na ich skvelých snímkach vyrastal," dodal autor David Spáčil.

